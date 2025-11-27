НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 27.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоSocial

          Събират се дарения за паричната гаранция от 200 000 лв. на Благомир Коцев

          0
          0
          Снимка: БГНЕС
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Сподели
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Събират се дарения за паричната гаранция на варненския кмет Благомир Коцев, съобщиха от пресцентъра на „Продължаваме промяната“.

          - Реклама -

          По-рано днес в публично заседание Варненският окръжен съд промени мярката за неотклонение на кмета на Варна от „задържане под стража“. Той бе пуснат под гаранция от 200 000 лева, които трябва да бъдат внесени до седем дни. В същия срок определението на съда може да бъде обжалвано пред Апелативния съд във Варна, предаде БНТ.

          „Той има шанс да бъде с децата си веднага, щом средствата се изплатят. Нека не позволяваме Благо да остане и ден повече в ареста!“, допълват още от партията.

          Коцев беше задържан на 8 юли тази година по обвинение в участие в престъпен сговор, искане на подкуп и принуда с цел имотна измама.

          Събират се дарения за паричната гаранция на варненския кмет Благомир Коцев, съобщиха от пресцентъра на „Продължаваме промяната“.

          - Реклама -

          По-рано днес в публично заседание Варненският окръжен съд промени мярката за неотклонение на кмета на Варна от „задържане под стража“. Той бе пуснат под гаранция от 200 000 лева, които трябва да бъдат внесени до седем дни. В същия срок определението на съда може да бъде обжалвано пред Апелативния съд във Варна, предаде БНТ.

          „Той има шанс да бъде с децата си веднага, щом средствата се изплатят. Нека не позволяваме Благо да остане и ден повече в ареста!“, допълват още от партията.

          Коцев беше задържан на 8 юли тази година по обвинение в участие в престъпен сговор, искане на подкуп и принуда с цел имотна измама.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Владислав Горанов: Процедурата за бюджета е спряна временно, но той не е оттеглен

          Владимир Висоцки -
          Парламентарната процедура по приемането на бюджета се преустановява временно, като се спира взимането на решения по него, но финансовата рамка не е оттеглена. Бюджетът...
          Политика

          Румен Петков: Тази опозиция е неспособна да доведе до алтернатива

          Златина Петкова -
          "Тази опозиция е неспособна да доведе до алтернатива. Вие виждате, че две-три от опозиционните групи толкова арогантно плюят себе си, че на тях не...
          Общество

          Софийският съд блокира повишението на таксите за паркиране

          Десислава Димитрова -
          Административният съд – София спря поскъпването и разширението на зоните за платено паркиране в столицата. Съдът обяви за нищожно разпореждането, с което беше допуснато предварително изпълнение на решението на Столичния общински съвет за увеличаване на таксите в синя и зелена зона.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions