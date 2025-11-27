НА ЖИВО
          НачалоБългарияКрими

          Съдът отказа по-лека мярка на Габриела Славова по делото Пейо Пеев

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          По делото за убийството на Пейо Пеев, извършено през 2024 г. в София, днес се проведе поредно заседание, на което защитата на обвиняемата Габриела Славова поиска промяна на мярката ѝ за неотклонение. Искането за парична гаранция обаче беше отхвърлено от съда. Славова е обвинена за престъплението заедно с майка си — Красимира Трифонова.

          Разследващите припомнят, че причината за смъртта на Пейо Пеев е удушаване, а автомобилът с тялото му е бил открит опожарен в гориста местност край Витоша, по пътя за хижа „Алеко“.

          Съдът днес изслуша аргументите на защитата, която настоя Славова да бъде пусната срещу парична гаранция.
          Припомняме, че през януари 2024 г. градският съд остави в ареста Красимира Трифонова, а Габриела Славова – Пеева беше пусната под домашен арест.

          Причината за новото искане е предложение за работа, което изисква присъствено изпълнение на задълженията, посочи защитата. Те подчертаха, че заради продължителното производство обвиняемата не може да вижда децата си, а няма данни да се опита да осуети делото.
          Адвокатът ѝ заяви:

          „Мярката има за функция да обезпечи производството, но няма дори и минимални данни тя да го възпрепятства, защото самата тя иска да идва.“

          От обвинението обаче подчертаха, че престъплението е твърде тежко, за да се наложи по-лека мярка, а правото на труд може да се упражнява и от домашни условия. По думите им липсата на срещи с децата ѝ се дължи на други фактори и те могат да я посещават в дома ѝ.

          Съдът прие, че желанието на Славова да работи присъствено не е съвместимо с обществения интерес и отказа искането. Съдията уточни, че решението би могло да е различно, ако Габриела даде обяснение. Адвокатът ѝ коментира, че тя е готова да го направи, но не е виждала видеозаписа, за който се твърди, че документира деянието. Съдът увери, че записът ще бъде предоставен на защитата.

          Експертизи не бяха разглеждани, тъй като вещите лица отсъстваха. Следващото заседание е насрочено за 21 януари 2026 г.
          Припомняме, че през октомври съдът разпита свидетели, сред които братовчедка на Пеев, а по-рано беше изслушан и бащата на убития — Орлин Пеев.

          - Реклама -

          Газ, насилие и провокации: видеа разкриват брутални действия на полицията по време на протеста (ВИДЕО)

