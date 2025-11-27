СДВР с последна информация: Петима са пострадалите полицаи, трима са арестувани за хулиганство

Пет полицаи са пострадали, а трима души са задържани за хулигански действия по време на снощния протест пред Народното събрание. Това съобщиха на брифинг директорът на СДВР гл. комисар Любомир Николов и началникът на сектор „Масови мероприятия“ гл. инспектор Иван Георгиев, които предоставиха подробности за охраната на обществения ред.

Ескалацията на напрежението

По думите на гл. комисар Николов, около 19:10 ч. ситуацията пред парламента се е изострила:

„Ескалацията не е свързана с агресия от наша страна. Вероятно е провокирана от преките телевизионни излъчвания и реакциите на част от протестиращите спрямо полицейски служители.“

Резултатът:

Петима пострадали полицаи Трима – прегледани в болница и освободени Двама – обработени на място и върнали се на работа



Задържани и щети

Трима души са задържани, включително италиански гражданин.

Според полицията те са направили опит „да увредят автомобил на НСО и да се саморазправят с лице с имунитет“.

Очаква се прокуратурата да повдигне обвинения по-късно днес.

Повредена е и полицейска техника:

Три патрулни автомобила – с нанесени щети

– с нанесени щети По всички случаи са образувани досъдебни производства

Проверка за „плезещия се полицай“

Относно видеото, което се разпространи онлайн: