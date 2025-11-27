СДВР с последна информация: Петима са пострадалите полицаи, трима са арестувани за хулиганство

Пет полицаи са пострадали, а трима души са задържани за хулигански действия по време на снощния протест пред Народното събрание. Това съобщиха на брифинг директорът на СДВР гл. комисар Любомир Николов и началникът на сектор „Масови мероприятия“ гл. инспектор Иван Георгиев, които предоставиха подробности за охраната на обществения ред.
Ескалацията на напрежението
По думите на гл. комисар Николов, около 19:10 ч. ситуацията пред парламента се е изострила:
Резултатът:
Петима пострадали полицаи
Трима – прегледани в болница и освободени
Двама – обработени на място и върнали се на работа
Задържани и щети
Трима души са задържани, включително италиански гражданин.
Според полицията те са направили опит „да увредят автомобил на НСО и да се саморазправят с лице с имунитет“.
Очаква се прокуратурата да повдигне обвинения по-късно днес.
Повредена е и полицейска техника:
Три патрулни автомобила – с нанесени щети
По всички случаи са образувани досъдебни производства
Проверка за „плезещия се полицай“
Относно видеото, което се разпространи онлайн:
