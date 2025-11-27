НА ЖИВО
          Начало България Общество

          СДВР с последна информация: Петима са пострадалите полицаи, трима са арестувани за хулиганство

          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Пет полицаи са пострадали, а трима души са задържани за хулигански действия по време на снощния протест пред Народното събрание. Това съобщиха на брифинг директорът на СДВР гл. комисар Любомир Николов и началникът на сектор „Масови мероприятия“ гл. инспектор Иван Георгиев, които предоставиха подробности за охраната на обществения ред.

          Ескалацията на напрежението

          По думите на гл. комисар Николов, около 19:10 ч. ситуацията пред парламента се е изострила:

          „Ескалацията не е свързана с агресия от наша страна. Вероятно е провокирана от преките телевизионни излъчвания и реакциите на част от протестиращите спрямо полицейски служители.“

          Резултатът:

          • Петима пострадали полицаи
            • Трима – прегледани в болница и освободени
            • Двама – обработени на място и върнали се на работа

          Задържани и щети

          Трима души са задържани, включително италиански гражданин.

          Според полицията те са направили опит „да увредят автомобил на НСО и да се саморазправят с лице с имунитет“.

          Очаква се прокуратурата да повдигне обвинения по-късно днес.

          Повредена е и полицейска техника:

          • Три патрулни автомобила – с нанесени щети
          • По всички случаи са образувани досъдебни производства

          Проверка за „плезещия се полицай“

          Относно видеото, което се разпространи онлайн:

          „От кадъра не мога категорично да кажа дали е реакция към конкретно лице. Ще направим проверка и ако се установи провокация – ще има административни мерки,“ заяви Любомир Николов.

