Седмо заседание за мярката „задържане под стража“ на кмета Благомир Коцев

Варненският окръжен съд ще заседава за седми път по мярката за неотклонение на кмета Благомир Коцев.

- Реклама -

В понеделник Коцев беше преместен от Софийския затвор във Варненския затвор. Делото е разпределено на съдия-докладчик Светла Даскалова.

Заседанието на Окръжния съд – Варна е открито и е насрочено за 13:30 часа, като се очаква да присъстват поддръжници на Коцев и симпатизанти на ПП.

Съдът трябва да разгледа молбите на адвокатите на Коцев за изменение на мярката за неотклонение „задържане под стража“, взета спрямо него в хода на досъдебното производство.

Припомняме, че кметът на Варна е в центъра на съдебен процес, започнал със задържането му на 8 юли във връзка с разследване за корупция и участие в организирана престъпна група. След това Софийският градски съд (СГС) постанови спрямо него мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Последва серия от обжалвания от страна на защитата, които многократно оспорваха необходимостта от най-тежката мярка. В рамките на тези производства различни състави на Софийския градски съд и по-късно на Софийския апелативен съд (САС) разглеждаха казуса.

В този период бяха направени пет опита Коцев да бъде освободен от ареста, но всички инстанции, включително Софийският апелативен съд, потвърждаваха, че в качеството си на кмет той може да повлияе на свидетели, ако мярката бъде изменена.

Това представлява повтаряща се институционална оценка и прилагане на правната норма. Впоследствие Софийският апелативен съд окончателно потвърди мярката за неотклонение „задържане под стража“ за Благомир Коцев, мотивирайки се с опасност от извършване на ново престъпление или възпрепятстване на разследването при неговото освобождаване. Решението беше обявено за окончателно и неподлежащо на обжалване.

В понеделник, преди насроченото ново заседание, Коцев беше трансфериран от Софийския затвор във Варненския затвор – административен акт, свързан с логистиката на продължаващото съдебно производство.