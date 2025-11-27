НА ЖИВО
          СГП привлече 7 обвиняеми след акцията срещу „Величие“

          Софийска градска прокуратура (СГП) привлече към наказателна отговорност седем лица за участие в организирана престъпна група, свързана с корупция по чл. 321, ал. 3 НК, и постанови задържането им за до 72 часа.

          Обвинението срещу тях е, че в периода от януари 2013 г. до 26.11.2025 г. на територията на София, Варна и други райони в страната са участвали в група, създадена с кориcтна цел и с цел извършване на престъпления по чл. 201 НК (длъжностни присвоявания), чл. 209 НК (измами) и чл. 253 НК (изпиране на пари).

          Действията по привличането и задържането са част от досъдебно производство на СГП и резултат от мащабна съвместна специализирана операция с Комисията за противодействие на корупцията, проведена на 26–27 ноември 2025 г. в София, Варна, Шумен, Пазарджик и с. Неофит Рилски.

          При проведените претърсвания и изземвания – 37 от тях предварително разрешени от Софийски градски съд, а останалите извършени в условията на неотложност – са събрани множество веществени доказателства: документи, мобилни телефони, лаптопи и други носители.

          На 29 ноември 2025 г. СГП ще внесе в СГС искания за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“ за всички седем обвиняеми.

