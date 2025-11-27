НА ЖИВО
      четвъртък, 27.11.25
          Шампионска лига: Какво се случи в мачовете от сряда?

          Арсенал победи категорично Байерн Мюнхен, Ливърпул регистрира поредно унижение, а успехи записаха Реал Мадрид, ПСЖ и Атлетико Мадрид

          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Английският Арсенал победи категорично Байерн Мюнхен в най-интересния мач от поредния кръг на Шампионската лига. Срещата завърши при резултат 3:1. От своя страна Ливърпул продължава с катастрофалното си представяне, като този път бе унижен от ПСВ Айндховен у дома с 1:4.

          Всички резултати от сряда:

          Копенхаген – Кайрат 3:2

          Пафос – Монако 2:2

          Арсенал – Байерн Мюнхен 3:1

          Ливърпул – ПСВ Айндховен 1:4

          Атлетико Мадрид – Интер 2:1

          Айнтрахт Франкфурт – Аталанта 0:3

          ПСЖ – Тотнъм 5:3

          Олимпиакос – Реал Мадрид 3:4

          Спортинг Лисабон – Брюж 3:0

          - Реклама -

