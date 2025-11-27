Шампионска лига: Какво се случи в мачовете от сряда?

Английският Арсенал победи категорично Байерн Мюнхен в най-интересния мач от поредния кръг на Шампионската лига. Срещата завърши при резултат 3:1. От своя страна Ливърпул продължава с катастрофалното си представяне, като този път бе унижен от ПСВ Айндховен у дома с 1:4.

- Реклама -

Всички резултати от сряда:

Копенхаген – Кайрат 3:2

Пафос – Монако 2:2

Арсенал – Байерн Мюнхен 3:1

Ливърпул – ПСВ Айндховен 1:4

Атлетико Мадрид – Интер 2:1

Айнтрахт Франкфурт – Аталанта 0:3

ПСЖ – Тотнъм 5:3

Олимпиакос – Реал Мадрид 3:4

Спортинг Лисабон – Брюж 3:0