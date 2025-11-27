Шампионска лига: Какво се случи в мачовете от сряда?

Английският Арсенал победи категорично Байерн Мюнхен в най-интересния мач от поредния кръг на Шампионската лига. Срещата завърши при резултат 3:1. От своя страна Ливърпул продължава с катастрофалното си представяне, като този път бе унижен от ПСВ Айндховен у дома с 1:4.
- Реклама -
Всички резултати от сряда:
Копенхаген – Кайрат 3:2
Пафос – Монако 2:2
Арсенал – Байерн Мюнхен 3:1
Ливърпул – ПСВ Айндховен 1:4
Атлетико Мадрид – Интер 2:1
Айнтрахт Франкфурт – Аталанта 0:3
ПСЖ – Тотнъм 5:3
Олимпиакос – Реал Мадрид 3:4
Спортинг Лисабон – Брюж 3:0
Английският Арсенал победи категорично Байерн Мюнхен в най-интересния мач от поредния кръг на Шампионската лига. Срещата завърши при резултат 3:1. От своя страна Ливърпул продължава с катастрофалното си представяне, като този път бе унижен от ПСВ Айндховен у дома с 1:4.
- Реклама -
Всички резултати от сряда:
Копенхаген – Кайрат 3:2
Пафос – Монако 2:2
Арсенал – Байерн Мюнхен 3:1
Ливърпул – ПСВ Айндховен 1:4
Атлетико Мадрид – Интер 2:1
Айнтрахт Франкфурт – Аталанта 0:3
ПСЖ – Тотнъм 5:3
Олимпиакос – Реал Мадрид 3:4
Спортинг Лисабон – Брюж 3:0