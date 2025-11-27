Ще паднат ли опасните мантинели? Пловдив под напрежение след трагедията на Околовръстното

След тежкия инцидент, в който загина семейство и по-голямото им дете, а по-малкото оцелява и се бори за живота си, въпросът за безопасността на Околовръстното шосе в Пловдив излезе на преден план. Срещу шофьора на камиона вече има повдигнато обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост на трима души.

В сряда сутринта гневът на гражданите прерасна в кратка блокада на пътя, а към държавата бе отправен категоричен ултиматум: до 10 декември да премахне опасните мантинели.

Полицията засилва контрола – и през деня, и през нощта

Първите мерки вече са факт. Инспектор Стоян Войников от „Пътна полиция“ – Пловдив обяви в ефира на „Здравей, България“, че Областната дирекция на МВР ще увеличи присъствието на униформени по трасето.

„Ще има по-често и за по-дълго време разполагане на мобилни технически средства за установяване на нарушения на скоростните режими. Това не е еднократна акция.“

По думите му ще има засилен контрол през цялото денонощие, тъй като участъкът е силно натоварен, макар статистиката да не показва концентрация на катастрофи, сравнима с други райони в областта.

Въпреки общото намаление на катастрофите и ранените през последните пет години, данните сочат леко повишение на загиналите – от 4 на 8 души.

Експерти: Инцидентът беше предвидим, а мантинелите – неправилно поставени

В студиото на Нова телевизия темата бе обсъдена и от експерта по пътно строителство инж. Ясен Ишев и Владимир Тодоров от Асоциацията на пострадалите при катастрофи.

Тодоров беше категоричен:

„Това е изключително трагичен инцидент, защото той беше предвидим. Два пъти повече загинали – от 4 стават 8, след като са сложили мантинелите.“

Той подчерта, че новата наредба от 2014 г. позволява мантинелите да бъдат преместени след съответната процедура през Института по пътища и мостове – нещо, което е можело да даде „жизнено пространство“ за реакция на шофьорите при инцидент.

Инж. Ишев допълни, че проблемът е комплексен:

„Колите, които аварират – няма къде да отидат. Те спират в платното за движение.“

Проектантите са изпълнили заданието на АПИ, но според експертите именно това задание е оставило пътя твърде тесен. Ишев обясни разликата между „светлинен“ и „динамичен“ габарит, като подчерта, че високите мантинели създават усещане за притискане, което естествено кара шофьорите да бягат към центъра на пътя.