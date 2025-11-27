Скандал в коридорите на властта: ПП–ДБ и ДПС–Ново начало в ожесточен сблъсък на фона на протестите (ВИДЕО)

Късно тази вечер напрежението от протестите срещу Бюджет 2026 се пренесе вътре в Народното събрание, където се стигна до остър словесен сблъсък между представители на ПП–ДБ и ДПС–Ново начало. Разминаването между двете делегации, уловено на видео, показва емоции, взаимни обвинения и драматични сцени в коридорите на парламента.

„Елате долу при хората“ – призивът, който подпали спора

По информация на Dir.bg конфликтът започва, когато Ивайло Мирчев и Николай Денков настояват Йордан Цонев, Станислав Анастасов и други депутати от ДПС–НН да излязат пред парламента и да разговарят с протестиращите граждани и представители на бизнеса.

На видеото се вижда как Мирчев, държейки бутилка вода, се обръща към тях:

„Елате долу при хората. След като твърдите, че се грижите за тях, слезте и им обяснете бюджета. Обяснете им защо подкрепяте тези 20 милиарда дълг.“

Той ги провокира и с въпрос дали ги е страх да се появят пред хората, когато лидерът им Делян Пеевски не е с тях:

„Като го няма него, вие се пазите, така ли?“

Цонев: „Страхувам се единствено от Бог“

Йордан Цонев отхвърля призива и прехвърля разговора към годините на началото на прехода:

„Бях на протести срещу бащите ви преди 35 години.“

Той подчертава, че групата му се състои от „вярващи хора“, които не се боят от политически противници.

Анастасов в директна конфронтация: „Кажи за Гигов! Кажи за Прокопиев!“

Напрежението рязко ескалира с намесата на Станислав Анастасов, който започва агресивно да снима Мирчев с телефон и да го притиска с въпроси за предполагаеми връзки с бизнесмените Николай Гигов и Иво Прокопиев:

„Кажи за Гигов! Кажи за Прокопиев! Ти си човек на мафията!“

Докато двете групи се разминават в тесния коридор по червения килим, се стига до физическо напрежение, като Анастасов няколко пъти извиква:

„Не ме бутай!“

Остра размяна на обвинения

Цонев обвинява ПП–ДБ, че са „най-големите престъпници на площада“, намеквайки за скандали с митници, контрабанда и пачки, свързвани с техни приближени, които нарича „пуделите“.

„Вие сте срам за демократичната общност“, казва той, докато Мирчев настоява, че депутатите трябва да имат смелостта „да погледнат хората в очите“.

В края на видеото Мирчев обобщава позицията си:

„Страх ви е от хората. Винаги трябва да сте готови да ги гледате в очите, без значение дали сте в Кърджали или в София.“

Финал без среща с протестиращите

Сблъсъкът приключва без резултат. Депутатите от ДПС–Ново начало се оттеглят към асансьорите и отказват да излязат през входовете, блокирани от демонстрантите, докато протестът отвън продължава.