Скандал в коридорите на властта: ПП–ДБ и ДПС–Ново начало в ожесточен сблъсък на фона на протестите (ВИДЕО)

Късно тази вечер напрежението от протестите срещу Бюджет 2026 се пренесе вътре в Народното събрание, където се стигна до остър словесен сблъсък между представители на ПП–ДБ и ДПС–Ново начало. Разминаването между двете делегации, уловено на видео, показва емоции, взаимни обвинения и драматични сцени в коридорите на парламента.
„Елате долу при хората“ – призивът, който подпали спора
По информация на Dir.bg конфликтът започва, когато Ивайло Мирчев и Николай Денков настояват Йордан Цонев, Станислав Анастасов и други депутати от ДПС–НН да излязат пред парламента и да разговарят с протестиращите граждани и представители на бизнеса.
На видеото се вижда как Мирчев, държейки бутилка вода, се обръща към тях:
Той ги провокира и с въпрос дали ги е страх да се появят пред хората, когато лидерът им Делян Пеевски не е с тях:
Цонев: „Страхувам се единствено от Бог“
Йордан Цонев отхвърля призива и прехвърля разговора към годините на началото на прехода:
Анастасов в директна конфронтация: „Кажи за Гигов! Кажи за Прокопиев!“
Напрежението рязко ескалира с намесата на Станислав Анастасов, който започва агресивно да снима Мирчев с телефон и да го притиска с въпроси за предполагаеми връзки с бизнесмените Николай Гигов и Иво Прокопиев:
Докато двете групи се разминават в тесния коридор по червения килим, се стига до физическо напрежение, като Анастасов няколко пъти извиква:
Остра размяна на обвинения
Цонев обвинява ПП–ДБ, че са „най-големите престъпници на площада“, намеквайки за скандали с митници, контрабанда и пачки, свързвани с техни приближени, които нарича „пуделите“.
В края на видеото Мирчев обобщава позицията си:
Финал без среща с протестиращите
Сблъсъкът приключва без резултат. Депутатите от ДПС–Ново начало се оттеглят към асансьорите и отказват да излязат през входовете, блокирани от демонстрантите, докато протестът отвън продължава.