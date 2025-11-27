Лидерът на „Има такъв народ“ Слави Трифонов публикува остра позиция в социалната мрежа Facebook, провокирана от напрежението около сградата на Народното събрание и протестите срещу Бюджет 2026. В своя коментар той описва инцидент, при който според него две служителки на Министерството на здравеопазването са станали обект на агресия.

- Реклама -

Според изнесената от Трифонов информация, напрежението е ескалирало, когато жени от администрацията са опитали да напуснат парламента. Лидерът на ИТН твърди, че депутатът от „Продължаваме Промяната – Демократична България“ Васил Пандов ги е „посочил с пръст“, което е отприщило реакцията на протестиращите. Трифонов описва нападателите като „някакви лумпени“, които са започнали да дърпат служителките, да ги обиждат, да ги събарят на земята и да ги замерят с бутилки.

В публикацията си Слави Трифонов подчертава, че става дума за „уважавани професионалисти“, чиито живот и здраве са били застрашени. Към момента на написването на поста, жените са се намирали в полицейска камионетка и не са имали възможност да се приберат по домовете си заради обстановеката.

„Оставам с впечатлението, че на ПП – ДБ всичко им е позволено. Да лъжат. Да псуват. Да замерят. Да бият“, пише Трифонов, отправяйки тежки критики към политическите си опоненти. Той прави и директна аналогия с действията на депутата Пандов, заявявайки, че по същата логика „утре аз мога да го посоча и той да получи същото“.