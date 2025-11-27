Лидерът на „Има такъв народ“ Слави Трифонов публикува остра позиция в социалната мрежа Facebook, провокирана от напрежението около сградата на Народното събрание и протестите срещу Бюджет 2026. В своя коментар той описва инцидент, при който според него две служителки на Министерството на здравеопазването са станали обект на агресия.
- Реклама -
Според изнесената от Трифонов информация, напрежението е ескалирало, когато жени от администрацията са опитали да напуснат парламента. Лидерът на ИТН твърди, че депутатът от „Продължаваме Промяната – Демократична България“ Васил Пандов ги е „посочил с пръст“, което е отприщило реакцията на протестиращите. Трифонов описва нападателите като „някакви лумпени“, които са започнали да дърпат служителките, да ги обиждат, да ги събарят на земята и да ги замерят с бутилки.
В публикацията си Слави Трифонов подчертава, че става дума за „уважавани професионалисти“, чиито живот и здраве са били застрашени. Към момента на написването на поста, жените са се намирали в полицейска камионетка и не са имали възможност да се приберат по домовете си заради обстановеката.
„Оставам с впечатлението, че на ПП – ДБ всичко им е позволено. Да лъжат. Да псуват. Да замерят. Да бият“, пише Трифонов, отправяйки тежки критики към политическите си опоненти. Той прави и директна аналогия с действията на депутата Пандов, заявявайки, че по същата логика „утре аз мога да го посоча и той да получи същото“.
Лидерът на „Има такъв народ“ Слави Трифонов публикува остра позиция в социалната мрежа Facebook, провокирана от напрежението около сградата на Народното събрание и протестите срещу Бюджет 2026. В своя коментар той описва инцидент, при който според него две служителки на Министерството на здравеопазването са станали обект на агресия.
- Реклама -
Според изнесената от Трифонов информация, напрежението е ескалирало, когато жени от администрацията са опитали да напуснат парламента. Лидерът на ИТН твърди, че депутатът от „Продължаваме Промяната – Демократична България“ Васил Пандов ги е „посочил с пръст“, което е отприщило реакцията на протестиращите. Трифонов описва нападателите като „някакви лумпени“, които са започнали да дърпат служителките, да ги обиждат, да ги събарят на земята и да ги замерят с бутилки.
В публикацията си Слави Трифонов подчертава, че става дума за „уважавани професионалисти“, чиито живот и здраве са били застрашени. Към момента на написването на поста, жените са се намирали в полицейска камионетка и не са имали възможност да се приберат по домовете си заради обстановеката.
„Оставам с впечатлението, че на ПП – ДБ всичко им е позволено. Да лъжат. Да псуват. Да замерят. Да бият“, пише Трифонов, отправяйки тежки критики към политическите си опоненти. Той прави и директна аналогия с действията на депутата Пандов, заявявайки, че по същата логика „утре аз мога да го посоча и той да получи същото“.
ГНУСНО: сатанист станислаф тодороф трифоноф каза, че България трябва да бъде залята от джендеризация, да няма само мъже и жени, иска да бъде разбито семейството в България! Сатанист станислаф тодороф трифоноф каза, че държава България не трябва да съществува! Според този сатанист европа трябвало да бъде само една държава, а България като държава трябвало да спре да съществува! Освен това – този съмнителен учиндолец пожела България да изхвърли валутата си – ЛЕВ и да я замени с евро – т.е. България да се лиши от още една част от суверенитета си! Само за тези си изказвания сатанист станислаф тодороф трифоноф трябва да бъде изгонен от държавата, да му се отнеме българското гражданство, а имуществото му да се конфискува в полза на народа! станислаф тодороф трифоноф е ВРАГ НА БЪЛГАРИЯ! станислаф тодороф трифоноф Е ВРАГ НА НАРОДА!
ОТВРАТИТЕЛНО: На 08.05.2021 г. в радио предаването „Политически некоректно“ татуираният грозник станислаф т0д0р0ф триф0н0ф заяви, че е за плоския данък и заяви, че подкрепя истанбулската конвенция! Татуираният грозник станислаф т0д0р0ф триф0н0ф заяви, че е против националната държава, а всичко да се решава от един център – Европа! Т.е. татуираният грозник станислаф т0д0р0ф триф0н0ф е поддръжник на новия световен ред и иска слаба държава България! С какво партията на татуирания грозник станислаф т0д0р0ф триф0н0ф се различава от мафиотската ОПГ герб?!…