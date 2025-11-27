НА ЖИВО
      четвъртък, 27.11.25
          Софийският съд блокира повишението на таксите за паркиране

          Десислава Димитрова
          Административният съд – София спря поскъпването и разширението на зоните за платено паркиране в столицата. Съдът обяви за нищожно разпореждането, с което беше допуснато предварително изпълнение на решението на Столичния общински съвет за увеличаване на таксите в синя и зелена зона.

          Информацията е публикувана на официалния сайт на съда.

          Случаят се отнася до жалби срещу Наредбата за организация на движението на територията на Столична община и нейните изменения, приети с Решение № 883 на СОС от 13 ноември 2025 г., както и срещу разпореждането за предварително изпълнение.

          С определение № 39651 тричленен състав на съда обявява разпореждането за допуснато предварително изпълнение за нищожно и спира действието му. Това означава, че увеличението на таксите няма да влезе в сила, докато делото не приключи окончателно.

          Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в срок от 7 дни от съобщаването му, чрез подаване на частна жалба.

