      четвъртък, 27.11.25
          - Реклама -
          Станич разсипа Селта, Лудогорец ликува в Лига Европа

          Разградчани надвиха испанския представител с 3:2

          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Лудогорец постигна втората си победа от началото на УЕФА Лига Европа. Българският шампион се наложи над испанския Селта Виго с 3:2 на „Хювефарма Арена“ в мач от петия кръг на основната фаза на втория по сила европейски клубен турнир.

          - Реклама -

          В герой за „орлите“ се превърна Петър Станич, който се отличи с хеттрик, за да осигури ценния успех за своя тим срещу престижния съперник от Испания.

          Срещата се развиваше много добре за българския тим. Още в 11-ата минута Петър Станич даде аванс на Лудогорец след точно изпълнена дузпа, която бе отсъдена за нарушение на Мануел Фернандес срещу Кайо Видал.

          Селта можеше да изравни в самия край на първата част, когато Феран Жутгла влезе в наказателното поле на Лудогорец, но вместо да стреля, комбинира с Анхел Аркос, който от няколко метра прати топката над напречната греда.

          Само четири минути след подновяването на играта футболистите от Разград нанесоха своя втори удар. След заучено изпълнение на корнер, топката достигна до Станич на границата на наказателното поле, а той с плътен удар направи 2:0.

          В 62-ата минута Лудогорец направи резултата класически. Кайо Видал се измъкна в наказателното поле на Селта и бе съборен, но съдията Балаж Берке от Унгария първоначално му показа жълт картон за симулация. След преразглеждане с ВАР реферът отсъди дузпа и отмени санкцията на Видал. Зад топката застана Станич и по категоричен начин оформи своя хеттрик.

          Футболистите на Селта не се отказаха и в 70-ата минута Пабло Дуран с диагонален удар намали на 1:3. В петата минута на добавеното време Йонес Ел-Абделауи се разписа за 2:3, оформяйки крайния резултат.

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

