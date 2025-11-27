Стрелба срещу национални гвардейци във Вашингтон: какво е известно и какво остава неясно

Дръзката стрелба посред бял ден срещу двама членове на Националната гвардия в столицата на САЩ, извършена от мъж, за когото властите твърдят, че е афганистански гражданин, повдигна редица въпроси – от състоянието на ранените до мотивите за атаката, случила се ден преди Деня на благодарността.

- Реклама -

Състояние на ранените гвардейци

Директорът на ФБР Каш Пател и кметът на Вашингтон Мюриъл Баузър съобщиха, че двамата военнослужещи са в критично състояние.

Те са част от Националната гвардия на Западна Вирджиния, която разположи стотици военни в столицата като част от мисията на президента Доналд Тръмп за борба с престъпността и контрол над местната полиция.

Общо около 2200 гвардейци участват в мисията във Вашингтон.

Все още не са обявени имената и допълнителни данни за ранените.

Губернаторът на Западна Вирджиния Патрик Мориси първоначално съобщи, че двама гвардейци са загинали, но по-късно оттегли информацията заради „противоречиви данни“ и отказа да даде повече подробности.

Как се е развила атаката

Кметът Баузър определи случая като „целенасочена стрелба“.

Според заместник-началника на полицията Джефъри Карол, видеозаписи показват, че нападателят „завива зад ъгъла“ и веднага открива огън по гвардейците, използвайки револвер.

Поне един от гвардейците е отвърнал на стрелбата, твърдят източници от службите, които говорят при анонимност.

Военнослужещите са успели да повалят стрелеца и да го задържат, след което е бил арестуван. Разследващите смятат, че е действал сам.

Все още не е ясно дали раните му са причинени от гвардеец или полицейски служител, а мотивът остава неизвестен. Според източници раните на нападателя не са животозастрашаващи.

Кой е нападателят и как е пристигнал в САЩ

Заподозреният е 29-годишен афганистански гражданин, влязъл в САЩ през септември 2021 г., съобщават представители на службите пред Associated Press.

Той е пристигнал в страната по програмата Operation Allies Welcome – инициатива за евакуация и настаняване на афганистанци след изтеглянето на САЩ от Афганистан.

Правоохранителните органи го идентифицират като Рахманула Лаканвал, но в момента все още проверяват неговия произход и биография.

Бившият му хазяин Кристина Уидман твърди, че Лаканвал се е установил в Белингам, щата Вашингтон, преди около четири години със съпругата си и петте им деца.

Той е един от около 800 афганистански бежанци, получили подслон в щата Вашингтон по същата програма, с помощта на организации като World Relief, които съдействат с настаняване, обучение и езикови курсове.

Не е известно как Лаканвал е изминал разстоянието от почти 4000 километра до столицата.

Разполагане на още гвардейци

Малко след случилото се Тръмп заяви, че ще изпрати още 500 национални гвардейци във Вашингтон, но не стана ясно от кои щати ще бъдат осигурени.

Към началото на ноември Националната гвардия на D.C. имаше най-големия контингент – 949 военнослужещи. Освен Западна Вирджиния, във Вашингтон имат сили и щати като Луизиана, Мисисипи, Охайо, Южна Каролина, Джорджия и Алабама.

Миналата седмица федерален съдия нареди прекратяване на разполагането, но спря изпълнението за 21 дни, за да може администрацията на Тръмп да изтегли войските или да подаде жалба.