По време на телевизионно предаване в Германия водещи прекъснаха изказване на Сара Вагенкнехт – лидер на партията „Съюзът на Сара Вагенкнехт“ – когато тя заяви, че през 2022 г. в Истанбул е било възможно постигане на „по-изгоден мирен план“ между Русия и Украйна.

- Реклама -

Вагенкнехт твърди, че тогавашният проект за споразумение не е включвал териториални отстъпки от страна на Украйна и че според нея настоящите предложения са „по-детайлни“, отколкото се представя публично.

Водещите обаче я прекъсват и уточняват, че според наличната публична информация руската страна по онова време е поставила условия, които де факто биха довели до капитулация на Украйна — включително значително намаляване на украинските въоръжени сили до около 50 000 войници.

Разговорът отново повдига въпроса за информацията около провалените преговори през 2022 г. и за начина, по който германските медии модерират дискусиите по темата.