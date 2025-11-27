НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 27.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          „Това не трябва да се чува“: Немска телевизия спря Вагенкнехт в национален ефир

          0
          6
          Снимка: Wikimedia Commons
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          По време на телевизионно предаване в Германия водещи прекъснаха изказване на Сара Вагенкнехт – лидер на партията „Съюзът на Сара Вагенкнехт“ – когато тя заяви, че през 2022 г. в Истанбул е било възможно постигане на „по-изгоден мирен план“ между Русия и Украйна.

          - Реклама -

          Вагенкнехт твърди, че тогавашният проект за споразумение не е включвал териториални отстъпки от страна на Украйна и че според нея настоящите предложения са „по-детайлни“, отколкото се представя публично.

          Водещите обаче я прекъсват и уточняват, че според наличната публична информация руската страна по онова време е поставила условия, които де факто биха довели до капитулация на Украйна — включително значително намаляване на украинските въоръжени сили до около 50 000 войници.

          Разговорът отново повдига въпроса за информацията около провалените преговори през 2022 г. и за начина, по който германските медии модерират дискусиите по темата.

          По време на телевизионно предаване в Германия водещи прекъснаха изказване на Сара Вагенкнехт – лидер на партията „Съюзът на Сара Вагенкнехт“ – когато тя заяви, че през 2022 г. в Истанбул е било възможно постигане на „по-изгоден мирен план“ между Русия и Украйна.

          - Реклама -

          Вагенкнехт твърди, че тогавашният проект за споразумение не е включвал териториални отстъпки от страна на Украйна и че според нея настоящите предложения са „по-детайлни“, отколкото се представя публично.

          Водещите обаче я прекъсват и уточняват, че според наличната публична информация руската страна по онова време е поставила условия, които де факто биха довели до капитулация на Украйна — включително значително намаляване на украинските въоръжени сили до около 50 000 войници.

          Разговорът отново повдига въпроса за информацията около провалените преговори през 2022 г. и за начина, по който германските медии модерират дискусиите по темата.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Москва: „Киевският подписант на мир трябва да е безспорно легитимен“

          Пламена Ганева -
          Русия настоява, че легитимността на украинската страна, която ще подпише евентуално мирно споразумение, е от ключово значение. Това заяви заместник-министърът на външните работи Александър...
          Други

          Папа Лъв XIV пристигна в Анкара за началото на визитата си в Турция (ВИДЕО)

          Десислава Димитрова -
          Самолетът, с който папа Лъв XIV замина от Рим за официално посещение в Турция, кацна в Анкара точно по разписание.
          Политика

          Макрон представя нов план за национална военна служба на фона на растящите заплахи за Европа

          Десислава Димитрова -
          Френският президент Еманюел Макрон ще обяви днес нов национален план за военна служба в момент, когато Франция се стреми да усили отбранителните си способности заради нарастващата заплаха от Русия.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions