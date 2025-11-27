НА ЖИВО
          Политика

          Трус в управлението! БСП: Преосмисляме участието си във властта, ако…

          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Вицепремиерът и председател на „БСП–Обединена левица“ Атанас Зафиров предупреди на извънреден брифинг, че съществува реална заплаха България да влезе в следващата година със стария бюджет.

          „Това е филм, който гледахме няколко поредни години и заради който стигнахме до положение никой да не харесва бюджета“, посочи Зафиров.

          Той подчерта, че партията е поела конкретни ангажименти към българските граждани, които не могат да бъдат компрометирани.

          „Компромиси с доходите, семействата, пенсиите, здравето и състоянието на общините не може да има. Ако няма възможност да изпълним тези ангажименти и да продължим предвидените социални политики, БСП ще преосмисли своето участие в управлението“, заяви той.

          Според вицепремиера ситуацията е изключително рискова и без нов бюджет държавата няма да може да отговори адекватно на икономическите реалности и очакваните промени.

          Зафиров заяви, че партията ще участва активно в предстоящите обсъждания:

          „Ще искаме срещи и със синдикатите, и с работодателите. И по отделно, ако трябва, но категорично ще защитаваме социалните политики, които са залегнали в бюджета. Това е нашата червена линия.“

