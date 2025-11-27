НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 27.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Турция отрязва Макрон: „Никакви войски без примирие!

          0
          23
          Снимка: Telegram
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Министерството на отбраната на Турция реагира остро на изявленията на френския президент Еманюел Макрон, който намекна за възможно участие на турски военни в бъдеща международна „коалиция на желаещите“ в Украйна. Анкара беше категорична: разговори по тази тема могат да започнат само при изпълнението на три конкретни условия.

          - Реклама -

          Трите условия на Турция

          Според турското министерство страната може да обсъжда участие в международна мисия в Украйна само ако:

          • Бъде установено пълно прекратяване на огъня между Русия и Украйна.
          • Има ясно определен мандат на мисията – задачи, правомощия, цели.
          • Има предварително договорено разпределение на ролите между всички държави участнички.

            Докато тези условия не бъдат изпълнени, Анкара няма намерение да участва в никакви дискусии за свое военно присъствие.

            „Преди всичко трябва да бъде постигнато прекратяване на огъня. След това трябва да бъде създадена мисия с ясно определен мандат и да стане ясно какъв ще е приносът на всяка страна,“ заяви турското министерство на отбраната.

            Турция: Не символични идеи, а реален план

            Анкара подчертава, че всяка международна инициатива трябва да стъпва на конкретни и ясни параметри, а не на политически жестове без съдържание. Турските въоръжени сили имат богат опит от подобни операции, но се включват само когато:

            • мисията е добре дефинирана,
            • целите са реалистични,
            • рисковете са анализирани и разпределени.

            Готовност за участие — но не на всяка цена

            „Турските въоръжени сили са готови да подкрепят всяка инициатива, която носи сигурност и стабилност в региона,“ заяви министерството.

            В същото време Анкара подчертава, че ранните изявления на отделни западни лидери нямат реална основа, докато няма тишина на фронта и ясно очертана структура на бъдещата мисия.

            С този позиционен документ Турция изпраща силен сигнал:
            Преди да се говори за коалиции и чужди войски в Украйна, първо трябва да има мирен режим и конкретен международен план.

            Или както го формулира турското министерство:
            „Без прекратяване на огъня няма и да обсъждаме участие.“

            Министерството на отбраната на Турция реагира остро на изявленията на френския президент Еманюел Макрон, който намекна за възможно участие на турски военни в бъдеща международна „коалиция на желаещите“ в Украйна. Анкара беше категорична: разговори по тази тема могат да започнат само при изпълнението на три конкретни условия.

            - Реклама -

            Трите условия на Турция

            Според турското министерство страната може да обсъжда участие в международна мисия в Украйна само ако:

            • Бъде установено пълно прекратяване на огъня между Русия и Украйна.
            • Има ясно определен мандат на мисията – задачи, правомощия, цели.
            • Има предварително договорено разпределение на ролите между всички държави участнички.

              Докато тези условия не бъдат изпълнени, Анкара няма намерение да участва в никакви дискусии за свое военно присъствие.

              „Преди всичко трябва да бъде постигнато прекратяване на огъня. След това трябва да бъде създадена мисия с ясно определен мандат и да стане ясно какъв ще е приносът на всяка страна,“ заяви турското министерство на отбраната.

              Турция: Не символични идеи, а реален план

              Анкара подчертава, че всяка международна инициатива трябва да стъпва на конкретни и ясни параметри, а не на политически жестове без съдържание. Турските въоръжени сили имат богат опит от подобни операции, но се включват само когато:

              • мисията е добре дефинирана,
              • целите са реалистични,
              • рисковете са анализирани и разпределени.

              Готовност за участие — но не на всяка цена

              „Турските въоръжени сили са готови да подкрепят всяка инициатива, която носи сигурност и стабилност в региона,“ заяви министерството.

              В същото време Анкара подчертава, че ранните изявления на отделни западни лидери нямат реална основа, докато няма тишина на фронта и ясно очертана структура на бъдещата мисия.

              С този позиционен документ Турция изпраща силен сигнал:
              Преди да се говори за коалиции и чужди войски в Украйна, първо трябва да има мирен режим и конкретен международен план.

              Или както го формулира турското министерство:
              „Без прекратяване на огъня няма и да обсъждаме участие.“

              google-news
              Последвайте Евроком в Google News

              СВЪРЗАНИ НОВИНИ

              Общество

              СДВР с последна информация: Петима са пострадалите полицаи, трима са арестувани за хулиганство

              Никола Павлов -
              Пет полицаи са пострадали, а трима души са задържани за хулигански действия по време на снощния протест пред Народното събрание. Това съобщиха на брифинг...
              Война

              Москва алармира: САЩ вербуват филипинци за войната в Украйна

              Пламена Ганева -
              Официалният говорител на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че САЩ тайно вербуват филипински граждани, които след това били изпращани в Украйна с помощта...
              Война

              DeepState: Руската армия превзе Зелений Гай в Запорожка област, нанесоха 590 удара по 22 населени места

              Иван Христов -
              Руската армия е превзела село Зелений Гай в Запорожка област, съобщава украинският мониторингов проект DeepState. Техният Telegram канал също отбеляза, че руската армия е напреднала...

              ОСТАВИ КОМЕНТАР

              Моля, въведете коментар!
              Моля, въведете името си тук

              - Реклама -
              ТОП ДНЕС
              ТОП 14 ДНИ

              Зареждане…

              Зареждане…

              - Реклама -
              - Реклама -
              - Реклама -

              ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

              Пишете ни: novini@eurocom.bg

              КАТЕГОРИИ

              ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

              ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

              © Изработка от logicall.bg

              Search Suggestions
                  Search Suggestions