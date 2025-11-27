Турция отрязва Макрон: „Никакви войски без примирие!

Министерството на отбраната на Турция реагира остро на изявленията на френския президент Еманюел Макрон, който намекна за възможно участие на турски военни в бъдеща международна „коалиция на желаещите“ в Украйна. Анкара беше категорична: разговори по тази тема могат да започнат само при изпълнението на три конкретни условия.
Трите условия на Турция
Според турското министерство страната може да обсъжда участие в международна мисия в Украйна само ако:
Бъде установено пълно прекратяване на огъня между Русия и Украйна.
Има ясно определен мандат на мисията – задачи, правомощия, цели.
Има предварително договорено разпределение на ролите между всички държави участнички.
Докато тези условия не бъдат изпълнени, Анкара няма намерение да участва в никакви дискусии за свое военно присъствие.
Турция: Не символични идеи, а реален план
Анкара подчертава, че всяка международна инициатива трябва да стъпва на конкретни и ясни параметри, а не на политически жестове без съдържание. Турските въоръжени сили имат богат опит от подобни операции, но се включват само когато:
мисията е добре дефинирана,
целите са реалистични,
рисковете са анализирани и разпределени.
Готовност за участие — но не на всяка цена
В същото време Анкара подчертава, че ранните изявления на отделни западни лидери нямат реална основа, докато няма тишина на фронта и ясно очертана структура на бъдещата мисия.
С този позиционен документ Турция изпраща силен сигнал: Преди да се говори за коалиции и чужди войски в Украйна, първо трябва да има мирен режим и конкретен международен план.
Или както го формулира турското министерство: „Без прекратяване на огъня няма и да обсъждаме участие.“
