Турция отрязва Макрон: „Никакви войски без примирие!

Министерството на отбраната на Турция реагира остро на изявленията на френския президент Еманюел Макрон, който намекна за възможно участие на турски военни в бъдеща международна „коалиция на желаещите“ в Украйна. Анкара беше категорична: разговори по тази тема могат да започнат само при изпълнението на три конкретни условия.

Трите условия на Турция

Според турското министерство страната може да обсъжда участие в международна мисия в Украйна само ако:

Бъде установено пълно прекратяване на огъня между Русия и Украйна.

Има ясно определен мандат на мисията – задачи, правомощия, цели.

Има предварително договорено разпределение на ролите между всички държави участнички.

Докато тези условия не бъдат изпълнени, Анкара няма намерение да участва в никакви дискусии за свое военно присъствие.

„Преди всичко трябва да бъде постигнато прекратяване на огъня. След това трябва да бъде създадена мисия с ясно определен мандат и да стане ясно какъв ще е приносът на всяка страна,“ заяви турското министерство на отбраната.

Турция: Не символични идеи, а реален план

Анкара подчертава, че всяка международна инициатива трябва да стъпва на конкретни и ясни параметри, а не на политически жестове без съдържание. Турските въоръжени сили имат богат опит от подобни операции, но се включват само когато:

мисията е добре дефинирана,

целите са реалистични,

рисковете са анализирани и разпределени.

Готовност за участие — но не на всяка цена

„Турските въоръжени сили са готови да подкрепят всяка инициатива, която носи сигурност и стабилност в региона,“ заяви министерството.

В същото време Анкара подчертава, че ранните изявления на отделни западни лидери нямат реална основа, докато няма тишина на фронта и ясно очертана структура на бъдещата мисия.

С този позиционен документ Турция изпраща силен сигнал:

Преди да се говори за коалиции и чужди войски в Украйна, първо трябва да има мирен режим и конкретен международен план.

Или както го формулира турското министерство:

„Без прекратяване на огъня няма и да обсъждаме участие.“