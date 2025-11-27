Удължиха срока за задължителна регистрация на кладенците за собствени нужди

Срокът за задължителната регистрация на кладенците за собствени нужди беше удължен отново, след решение на парламента. От парламентарната трибуна депутатът от „Възраждане“ Ангел Славчев заяви, че именно натискът на неговата партия е принудил управляващото мнозинство да промени позицията си по темата.

„Възраждане успяхме да накараме управляващите да се съобразят с вашите искания. Те бяха да не се регистрират кладенците… И в това Народно събрание ние защитихме точно вашия интерес“, подчерта Славчев. - Реклама -

Хронологията на предложенията

По думите на Славчев „Възраждане“ първа е предложила удължаване на срока до 2030 г.

След това управляващите контрират с предложение за удължаване до 2033 г., което беше прието.

Няколко дни по-късно Славчев внесе ново предложение – пълна отмяна на регистрационния режим.

„Удължаването до 2039 г. показва, че управляващите реагират на натиска, който ние и обществото упражнихме“, заяви той.

Опасения за бъдещи такси

Славчев подчерта, че регистрацията е „абсолютно безумие“, създаващо притеснения сред хората, че в бъдеще може да бъдат въведени такси за кладенците, използвани за битови нужди и поливане.

Той направи разграничение между домакинствата, които използват кладенци за собствени нужди, и бизнеси със сериозно водочерпене, за които е напълно оправдан строгият контрол от Басейновите дирекции.

Отпада и таксата „водомер“

Депутатът отчете и друг успех:

„Постигнахме още една малка, но важна победа – таксата „водомер“ също отпадна.“

Посланието към гражданите

Ангел Славчев заяви, че „управляващите успяха да чуят гласа на българските граждани чрез нас“, а „Възраждане“ ще продължи да настоява за пълно премахване на регистрацията на кладенци за собствени нужди.