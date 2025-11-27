НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 27.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Управителят на Euroclear предупреди Урсула фон дер Лайен за последствията от изземването на замразените руски активи

          0
          36
          Euroclear
          Euroclear
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Управителят на депозитара Euroclear Валери Урбен е написал предупреждение до председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен относно плановете за изземване на замразените руски активи, съобщава Financial Times.

          - Реклама -

          „В писмото си до фон дер Лайен и председателя на Съвета на ЕС Антонио Коста, Euroclear предупреди, че „заемът“ (на Украйна, базиран на активи на централната банка – бел. ред.) може да навреди на привлекателността на европейските финансови пазари и инвестиционния климат в Европа“, цитира изданието писмото на Урбен.

          Ръководителят на Euroclear отбелязва, че инвеститорите, по-специално суверенните фондове и централните банки, биха възприели тази инициатива като равносилна на конфискация на резерви, което подкопава върховенството на закона.

          „Получената рискова премия ще доведе до устойчиво увеличение на спредовете по европейските държавни облигации, което ще повиши разходите по заеми за всички държави членки“, се казва в документа.

          Управителят на депозитара Euroclear Валери Урбен е написал предупреждение до председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен относно плановете за изземване на замразените руски активи, съобщава Financial Times.

          - Реклама -

          „В писмото си до фон дер Лайен и председателя на Съвета на ЕС Антонио Коста, Euroclear предупреди, че „заемът“ (на Украйна, базиран на активи на централната банка – бел. ред.) може да навреди на привлекателността на европейските финансови пазари и инвестиционния климат в Европа“, цитира изданието писмото на Урбен.

          Ръководителят на Euroclear отбелязва, че инвеститорите, по-специално суверенните фондове и централните банки, биха възприели тази инициатива като равносилна на конфискация на резерви, което подкопава върховенството на закона.

          „Получената рискова премия ще доведе до устойчиво увеличение на спредовете по европейските държавни облигации, което ще повиши разходите по заеми за всички държави членки“, се казва в документа.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Германия подготви план за война с Русия

          Иван Христов -
          Германските въоръжени сили разработват план „в случай на война с Русия“, който включва предислоциране на 800 000 войници от НАТО към предложена фронтова линия...
          Война

          ВСУ нанесоха ракетни удари по енергийни обекти в Белгородска област на Русия

          Иван Христов -
          Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са нанесли ракетни удари по енергийни обекти в Белгородска област на Русия, съобщи гобернаторът на региона Вячеслав Гладков, цитиран...
          Война

          ВСУ отстъпват в Сумска област без провизии и боеприпаси

          Иван Христов -
          Части на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) се оттеглят близо до Садки в Сумска област без провизии и боеприпаси, съобщиха от руските сили за...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions