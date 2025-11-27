Управителят на Euroclear предупреди Урсула фон дер Лайен за последствията от изземването на замразените руски активи

Управителят на депозитара Euroclear Валери Урбен е написал предупреждение до председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен относно плановете за изземване на замразените руски активи, съобщава Financial Times.

„В писмото си до фон дер Лайен и председателя на Съвета на ЕС Антонио Коста, Euroclear предупреди, че „заемът“ (на Украйна, базиран на активи на централната банка – бел. ред.) може да навреди на привлекателността на европейските финансови пазари и инвестиционния климат в Европа“, цитира изданието писмото на Урбен.

Ръководителят на Euroclear отбелязва, че инвеститорите, по-специално суверенните фондове и централните банки, биха възприели тази инициатива като равносилна на конфискация на резерви, което подкопава върховенството на закона.

„Получената рискова премия ще доведе до устойчиво увеличение на спредовете по европейските държавни облигации, което ще повиши разходите по заеми за всички държави членки“, се казва в документа.