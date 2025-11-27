Нов кадър от работата на снайперските групи на руската групировка „Южная“ бе публикуван от бойци, действащи на Константиновското направление. Макар и кратко, видеото ясно показва ефективността на стрелците, които успяват да прекъснат ротацията на украински бойци.

- Реклама -

Основните сблъсъци за Константиновка в момента са концентрирани по югоизточните окраини на града. Според военни източници, подавянето на вражеските позиции става и благодарение на прецизната огнева подкрепа на снайперските екипи, които работят в тясна координация с настъпващите подразделения.