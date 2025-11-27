НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 27.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          ВИДЕО: Снайпери спират ротацията на противника край Константиновка

          0
          15
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Нов кадър от работата на снайперските групи на руската групировка „Южная“ бе публикуван от бойци, действащи на Константиновското направление. Макар и кратко, видеото ясно показва ефективността на стрелците, които успяват да прекъснат ротацията на украински бойци.

          - Реклама -

          Основните сблъсъци за Константиновка в момента са концентрирани по югоизточните окраини на града. Според военни източници, подавянето на вражеските позиции става и благодарение на прецизната огнева подкрепа на снайперските екипи, които работят в тясна координация с настъпващите подразделения.

          Нов кадър от работата на снайперските групи на руската групировка „Южная“ бе публикуван от бойци, действащи на Константиновското направление. Макар и кратко, видеото ясно показва ефективността на стрелците, които успяват да прекъснат ротацията на украински бойци.

          - Реклама -

          Основните сблъсъци за Константиновка в момента са концентрирани по югоизточните окраини на града. Според военни източници, подавянето на вражеските позиции става и благодарение на прецизната огнева подкрепа на снайперските екипи, които работят в тясна координация с настъпващите подразделения.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Путин: ОДКБ не заплашва никого, но е готова за всяка агресия

          Пламена Ганева -
          Президентът на Русия Владимир Путин заяви, че ОДКБ не представлява заплаха за никоя страна, но трябва да бъде подготвена да отблъсне всяка възможна агресия. Той...
          Война

          ВСУ удариха база на „Ахмат“ в Грозни (ВИДЕО)

          Иван Христов -
          Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) нанесоха удар по база на полка „Ахмат“ в Грозни. Съоръжението е разположено в Байсангуровския район на главния град на Чечня. На...
          Политика

          Гуляйполе под натиск: фронтът на Киев се пропуква

          Пламена Ганева -
          Руската групировка „Изток“ продължава да притиска украинските сили на Гуляйполското направление, като през последните дни настъплението се ускорява. В понеделник руското министерство на отбраната...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions