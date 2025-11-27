Парламентарната процедура по приемането на бюджета се преустановява временно, като се спира взимането на решения по него, но финансовата рамка не е оттеглена. Бюджетът вече е приета на първо гласуване и остава част от дневния ред на Народното събрание. Това разяснение направи бившият финансов министър от ГЕРБ Владислав Горанов в ефира на предаването „Още от деня“.

- Реклама -

По думите му, бъдещето на окончателния вариант на държавната сметка зависи от предстоящата комуникация между подкрепящите правителството партии, синдикатите и работодателите.

„Кога ще продължим с окончателния вариант на държавната сметка зависи от начина, по който ще се развие през следващите дни комуникацията между партиите, които подкрепят правителството, синдикатите и работодателите. Още утре този дебат влиза в Министерството на финансите влиза по същество“, поясни Горанов.

Според бившия министър е невъзможно бюджетът да бъде напълно нов, тъй като настоящата сметка отразява натрупванията от случващото се в държавата през последните няколко години. Той призова недоволните от параметрите да погледнат назад към историята на бюджетирането.

„Ако днес някой недоволства от параметричните решения в бюджета, трябва да си върне историята на бюджетирането от последните 5 години в периода на политическа криза и да види всички изкривявания как са се натрупали във времето, за да се налага да се води този непопулярен разговор за държавната сметка“, коментира той.

Владислав Горанов отправи критики към опозицията в лицето на ПП-ДБ, подчертавайки, че действията им идват само седмици преди финализирането на ключовия проект за влизане в еврозоната.

„Да се опиташ да оставиш държавата без власт е безотговорно и то с тези нелегитимни способи, защото има едни партии, които губят от участието във властта, но са формирали едно мнозинство, което хич не е просто“, заяви той.

Относно заявката на „БСП – Обединена левица“ за възможно преосмисляне на участието им в управлението, Горанов отбеляза сложността на коалиционните взаимоотношения и споделената отговорност.

„Стремежът в следващите седмици няма да бъде да се прекрачват червени линии на някои от партньорите, но пък няма да оставим и единствено отговорността в нашите ръце, защото това е една труда спойка между трудно събираеми понятия като ляво, дясно, център“, каза той.

В заключение Владислав Горанов обобщи, че нищо, включително съществуването на настоящото правителство, не е на всяка цена.