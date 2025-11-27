НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 27.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Владислав Горанов: Процедурата за бюджета е спряна временно, но той не е оттеглен

          0
          104
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Сподели
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Парламентарната процедура по приемането на бюджета се преустановява временно, като се спира взимането на решения по него, но финансовата рамка не е оттеглена. Бюджетът вече е приета на първо гласуване и остава част от дневния ред на Народното събрание. Това разяснение направи бившият финансов министър от ГЕРБ Владислав Горанов в ефира на предаването „Още от деня“.

          - Реклама -

          По думите му, бъдещето на окончателния вариант на държавната сметка зависи от предстоящата комуникация между подкрепящите правителството партии, синдикатите и работодателите.

          „Кога ще продължим с окончателния вариант на държавната сметка зависи от начина, по който ще се развие през следващите дни комуникацията между партиите, които подкрепят правителството, синдикатите и работодателите. Още утре този дебат влиза в Министерството на финансите влиза по същество“, поясни Горанов.

          Според бившия министър е невъзможно бюджетът да бъде напълно нов, тъй като настоящата сметка отразява натрупванията от случващото се в държавата през последните няколко години. Той призова недоволните от параметрите да погледнат назад към историята на бюджетирането.

          „Ако днес някой недоволства от параметричните решения в бюджета, трябва да си върне историята на бюджетирането от последните 5 години в периода на политическа криза и да види всички изкривявания как са се натрупали във времето, за да се налага да се води този непопулярен разговор за държавната сметка“, коментира той.

          Владислав Горанов отправи критики към опозицията в лицето на ПП-ДБ, подчертавайки, че действията им идват само седмици преди финализирането на ключовия проект за влизане в еврозоната.

          „Да се опиташ да оставиш държавата без власт е безотговорно и то с тези нелегитимни способи, защото има едни партии, които губят от участието във властта, но са формирали едно мнозинство, което хич не е просто“, заяви той.

          Относно заявката на „БСП – Обединена левица“ за възможно преосмисляне на участието им в управлението, Горанов отбеляза сложността на коалиционните взаимоотношения и споделената отговорност.

          „Стремежът в следващите седмици няма да бъде да се прекрачват червени линии на някои от партньорите, но пък няма да оставим и единствено отговорността в нашите ръце, защото това е една труда спойка между трудно събираеми понятия като ляво, дясно, център“, каза той.

          В заключение Владислав Горанов обобщи, че нищо, включително съществуването на настоящото правителство, не е на всяка цена.

          Парламентарната процедура по приемането на бюджета се преустановява временно, като се спира взимането на решения по него, но финансовата рамка не е оттеглена. Бюджетът вече е приета на първо гласуване и остава част от дневния ред на Народното събрание. Това разяснение направи бившият финансов министър от ГЕРБ Владислав Горанов в ефира на предаването „Още от деня“.

          - Реклама -

          По думите му, бъдещето на окончателния вариант на държавната сметка зависи от предстоящата комуникация между подкрепящите правителството партии, синдикатите и работодателите.

          „Кога ще продължим с окончателния вариант на държавната сметка зависи от начина, по който ще се развие през следващите дни комуникацията между партиите, които подкрепят правителството, синдикатите и работодателите. Още утре този дебат влиза в Министерството на финансите влиза по същество“, поясни Горанов.

          Според бившия министър е невъзможно бюджетът да бъде напълно нов, тъй като настоящата сметка отразява натрупванията от случващото се в държавата през последните няколко години. Той призова недоволните от параметрите да погледнат назад към историята на бюджетирането.

          „Ако днес някой недоволства от параметричните решения в бюджета, трябва да си върне историята на бюджетирането от последните 5 години в периода на политическа криза и да види всички изкривявания как са се натрупали във времето, за да се налага да се води този непопулярен разговор за държавната сметка“, коментира той.

          Владислав Горанов отправи критики към опозицията в лицето на ПП-ДБ, подчертавайки, че действията им идват само седмици преди финализирането на ключовия проект за влизане в еврозоната.

          „Да се опиташ да оставиш държавата без власт е безотговорно и то с тези нелегитимни способи, защото има едни партии, които губят от участието във властта, но са формирали едно мнозинство, което хич не е просто“, заяви той.

          Относно заявката на „БСП – Обединена левица“ за възможно преосмисляне на участието им в управлението, Горанов отбеляза сложността на коалиционните взаимоотношения и споделената отговорност.

          „Стремежът в следващите седмици няма да бъде да се прекрачват червени линии на някои от партньорите, но пък няма да оставим и единствено отговорността в нашите ръце, защото това е една труда спойка между трудно събираеми понятия като ляво, дясно, център“, каза той.

          В заключение Владислав Горанов обобщи, че нищо, включително съществуването на настоящото правителство, не е на всяка цена.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Станич разсипа Селта, Лудогорец ликува в Лига Европа

          Николай Минчев -
          Лудогорец постигна втората си победа от началото на УЕФА Лига Европа. Българският шампион се наложи над испанския Селта Виго с 3:2 на „Хювефарма Арена“...
          Политика

          Румен Петков: Тази опозиция е неспособна да доведе до алтернатива

          Златина Петкова -
          "Тази опозиция е неспособна да доведе до алтернатива. Вие виждате, че две-три от опозиционните групи толкова арогантно плюят себе си, че на тях не...
          Общество

          Софийският съд блокира повишението на таксите за паркиране

          Десислава Димитрова -
          Административният съд – София спря поскъпването и разширението на зоните за платено паркиране в столицата. Съдът обяви за нищожно разпореждането, с което беше допуснато предварително изпълнение на решението на Столичния общински съвет за увеличаване на таксите в синя и зелена зона.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ
          Зареждане…
          Зареждане…
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions