      четвъртък, 27.11.25
          ВМС на ВСУ: Русия атакува денонощно Одеса с дронове и Украйна се затруднява да ги спре

          Руската армия атакува Одеса и Одеска област от Черно море почти денонощно. Поради разположението на големия град на бреговете на Черно море, военноморските сили (ВМС) на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са принудени да се борят с тях директно от водата. Това заяви говорителят на украинския флот Дмитро Плетенюк, цитиран от УНИАН.

          По думите му, руските атаки срещу региона, особено от морето, са „практически денонощни“. В сряда флотът отново е участвал в отблъскването на тези атаки.

          „Като се има предвид, че Одеска област е непосредствено до морето, което означава, че няма никаква дълбочина, ние трябва да отблъскваме подобни атаки от водата. Разбира се, когато отблъсквате подобни атаки, когато сте на кораб или плавателен съд, има нюанси. Това включва люлеене и клатушкане, метеорологични условия… А останалото се обработва от нашите подразделения на брега. И разбира се, не сме само ние – ние сме част от цялостната система за противовъздушна отбрана“, заяви Плетенюк.

          Той добави, че флотът е свалял „Шахеди“ и последните няколко дни са били доста богати на събития в това отношение. Общо броят на свалените руски дронове е достигнал десетки.

          В същото време, казва той, през последните 24 часа не е имало руска военноморска активност – нито един носител на ракети „Калибър“ не е влизал във водите.

          „Малки лодки дежурят по външните рейдове, но, разбира се, те не представляват заплаха за нас“, отбеляза представителят на украинския флот.

