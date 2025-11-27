Внимание: Червен код за опасно време днес и утре

Червен код за значителни валежи и голяма опасност от наводнения е в сила днес за Благоевградска област, най-вече за районите на Сандански и Петрич.
Очакват се количества дъжд от 35 до 65 mm, а в крайните южни части на областта – над 65 mm.
Оранжев код за поройни дъждове остава в сила за областите Пазарджик, Кюстендил, Смолян, Кърджали и Хасково.
Прогноза за 28 ноември: нови опасни валежи
За 28 ноември е обявен червен код за областите Благоевград, Смолян и Кърджали заради очаквани нови интензивни валежи – през нощта срещу петък и в петък сумарните количества се очаква да достигнат 40–60 mm, а на места – над 80 mm.
Допълнително:
Оранжев код е обявен за 8 области в Западна и Централна България.
Жълт код – за 9 области в западните и северните райони.
Обща метеорологична обстановка
Дъжд и гръмотевици
Обилни и продължителни валежи ще обхванат западните, южните и централните части на страната. На 28 ноември дъжд и гръмотевици се очакват и в части от Източна България.
Температури
Минимални: 4°–9°, в ЮИ България до 12°, София около 6°.
Максимални: 9°–14°, в западната Дунавска равнина 6°–7°, София около 9°.
В планините
Облачно време с валежи от дъжд, над 1800 м – сняг (над 1500 м по Западна Стара планина).
Значителни валежи в Рило-Родопската област и Централен Балкан.
Умерен до силен вятър от юг-югоизток.
Температури: около 7° на 1200 м, 2° на 2000 м.
По Черноморието
Облачно с условия за дъжд и гръмотевици.
Умерен до силен вятър от изток-североизток.
Температура на въздуха: 14°–17°.
Температура на морската вода: 11° (Северно) до 14°–16° (Южно).
Вълнение: около 3 бала.
