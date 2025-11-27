Внимание: Червен код за опасно време днес и утре

Червен код за значителни валежи и голяма опасност от наводнения е в сила днес за Благоевградска област, най-вече за районите на Сандански и Петрич.

Очакват се количества дъжд от 35 до 65 mm, а в крайните южни части на областта – над 65 mm.

Оранжев код за поройни дъждове остава в сила за областите Пазарджик, Кюстендил, Смолян, Кърджали и Хасково.

Прогноза за 28 ноември: нови опасни валежи

За 28 ноември е обявен червен код за областите Благоевград, Смолян и Кърджали заради очаквани нови интензивни валежи – през нощта срещу петък и в петък сумарните количества се очаква да достигнат 40–60 mm, а на места – над 80 mm.

Допълнително:

Оранжев код е обявен за 8 области в Западна и Централна България.

Обща метеорологична обстановка

Дъжд и гръмотевици

Обилни и продължителни валежи ще обхванат западните, южните и централните части на страната.

На 28 ноември дъжд и гръмотевици се очакват и в части от Източна България.

Температури

Минимални: 4°–9°, в ЮИ България до 12°, София около 6°.

4°–9°, в ЮИ България до 12°, София около 6°. Максимални: 9°–14°, в западната Дунавска равнина 6°–7°, София около 9°.

В планините

Облачно време с валежи от дъжд, над 1800 м – сняг (над 1500 м по Западна Стара планина).

– сняг (над по Западна Стара планина). Значителни валежи в Рило-Родопската област и Централен Балкан .

и . Умерен до силен вятър от юг-югоизток.

Температури: около 7° на 1200 м, 2° на 2000 м.

По Черноморието