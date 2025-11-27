НА ЖИВО
      четвъртък, 27.11.25
          Начало България Общество

          Внимание: Червен код за опасно време днес и утре

          Снимка: Wikimedia Commons
          Червен код за значителни валежи и голяма опасност от наводнения е в сила днес за Благоевградска област, най-вече за районите на Сандански и Петрич.

          Очакват се количества дъжд от 35 до 65 mm, а в крайните южни части на областта – над 65 mm.

          Оранжев код за поройни дъждове остава в сила за областите Пазарджик, Кюстендил, Смолян, Кърджали и Хасково.

          Прогноза за 28 ноември: нови опасни валежи

          За 28 ноември е обявен червен код за областите Благоевград, Смолян и Кърджали заради очаквани нови интензивни валежи – през нощта срещу петък и в петък сумарните количества се очаква да достигнат 40–60 mm, а на места – над 80 mm.

          Допълнително:

          • Оранжев код е обявен за 8 области в Западна и Централна България.
          • Жълт код – за 9 области в западните и северните райони.

          Обща метеорологична обстановка

          Дъжд и гръмотевици

          Обилни и продължителни валежи ще обхванат западните, южните и централните части на страната.
          На 28 ноември дъжд и гръмотевици се очакват и в части от Източна България.

          Температури

          • Минимални: 4°–9°, в ЮИ България до 12°, София около 6°.
          • Максимални: 9°–14°, в западната Дунавска равнина 6°–7°, София около 9°.

          В планините

          • Облачно време с валежи от дъжд, над 1800 м – сняг (над 1500 м по Западна Стара планина).
          • Значителни валежи в Рило-Родопската област и Централен Балкан.
          • Умерен до силен вятър от юг-югоизток.
          • Температури: около 7° на 1200 м, 2° на 2000 м.

          По Черноморието

          • Облачно с условия за дъжд и гръмотевици.
          • Умерен до силен вятър от изток-североизток.
          • Температура на въздуха: 14°–17°.
          • Температура на морската вода: 11° (Северно) до 14°–16° (Южно).
          • Вълнение: около 3 бала.
