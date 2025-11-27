Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са изпратили резерви в района на Покровск и към днешна дата украинската групировка в града не е заплашена от обкръжение. Това заяви военният наблюдател Алексий Хетман, цитиран от УНИАН.

Той отбеляза, че фронтовата линия в Украйна е дълга 1250 км, а Покровско направление представлява 5-7% от нея. В същото време обаче приблизително една трета от всички бойни сблъсъци се случват там, а половината от всички КАБ, хвърлени от руснаците, са насочени към секторите Покровск, Мирноград и Константиновка.

Хетман отбеляза, че информацията за изключително тежката ситуация край Покровск е била точна преди около три седмици. „Но сега добавихме резерви там и подобрихме логистичните възможности, за да снабдим гарнизоните, които се бият там, с всичко необходимо. Следователно няма опасност Покровск да бъде обкръжен или превзет, независимо какво казват другите за оставащите часове или дни. Може ли това да възникне скоро? Да, защото руснаците се опитват да вкарат допълнителни сили и ресурси, за да започнат още една мощна атака срещу нашите позиции“, казва той. Специалистът отбелязва също, че в момента там са разположени 150 000 руски войници, а към тях са се присъединили допълнителни 18 000 морски пехотинци. По думите му, от тези 168 000 приблизително 70 000 са щурмовици.

Хетман заяви, че ВСУ в момента контролират северната част на Покровск, както и железопътната линия. Той добави, че в центъра на града е извършено известно прочистване и че някои руснаци са разположени в южната част, но броят им не надвишава 500. Те не са постигнали значителни успехи и скоро ще бъдат „почистени“.

„Що се отнася до Константиновка и Мирноград, опасността от обкръжение не е отшумяла. Ако опасността продължи много месеци, тогава, колкото и да не им харесва на някои хора, ситуацията може да се счита за горе-долу под контрол“, казва той.