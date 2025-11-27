НА ЖИВО
      четвъртък, 27.11.25
          Волейболният Левски отпадна от Шампионска лига след ново поражение с 3 гейма

          Поражението бе от испанския Гуагас Лас Палмас

          Снимка: www.facebook.com/VCLevskiSofia
          Волейболният Левски загуби от Гуагас Лас Палмас с 0:3 гейма (18:25, 20:25, 19:25) и втората среща от плейофите за влизане в Шампионска лига. Преди седмица „сините“ допуснаха поражение с 0:3 при гостуването си, така че клубът приключи с участието си.

          Левски започна в състав: Стоил Палев, Светослав Гоцев, Тодор Скримов, Юлиан Вайзиг, Лазар Бучков, Гордан Люцканов и либеро Димитър Добрев. В тима на Николай Желязков имаше редица проблеми, след като контузени са националът Дамян Колев и Николай Николаев, а Скримов и Люцканов играха с болки.

          Гордан Люцканов от Левски бе избран за Най-полезен играч в мача. Той завърши с 5 точки, а най-резултатен за „сините“ бе централният блокировач Лазар Бучков с 10. Резервата Димитър Пейчинов се включи с 5 точки в последната част. Най-резултатен в мача бе диагоналът на испанския тим Франсиско Соуса с 12 точки, Николас Бруно се отчете с 10. 

          Левски ще играе срещу германския Фридрихсхафен в 1/16-финалите за Купата на ЦЕВ. Мачовете са през декември в София, а реваншът е през януари.

