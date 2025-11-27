НА ЖИВО
          ВСУ нанесоха ракетни удари по енергийни обекти в Белгородска област на Русия

          Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са нанесли ракетни удари по енергийни обекти в Белгородска област на Русия, съобщи гобернаторът на региона Вячеслав Гладков, цитиран от РИА Новости.

          „Рано тази сутрин врагът предприе нови ракетни удари срещу енергийни обекти. Ще разберем мащаба на щетите тази сутрин. Ситуацията, за съжаление, остава изключително напрегната. Всички сме на постовете си, така че както винаги ще се стремим да се справим с всички предизвикателства, пред които сме изправени днес“, написа той в Telegram.

          Гладков отбеляза, че силите за противовъздушна отбрана са прихванали въздушни цели.

          Според Министерството на отбраната на Русия, 52 украински дрона са били свалени над Белгородска област през нощта.

          Миналата седмица украинската армия предприе серия от удари срещу енергийни обекти в Русия. Приблизително 800 000 жители останаха без електричество.

