Части на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) се оттеглят близо до Садки в Сумска област без провизии и боеприпаси, съобщиха от руските сили за сигурност пред РИА Новости.

„В района на Садки части от 80-та отделна десантно-щурмова бригада и 129-та отделна тежко-механизирана бригада набързо се оттеглят към по-изгодни позиции. Много от тях са принудени да се оттеглят без своите вещи, провизии или боеприпаси“, казва събеседникът на агенцията.

Миналия петък силите за сигурност съобщиха, че командването на 80-та бригада на ВСУ не е могло да евакуира загиналите и ранените близо до Садки в продължение на седмица.