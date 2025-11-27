НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 27.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          ВСУ отстъпват в Сумска област без провизии и боеприпаси

          0
          156
          Украински войници
          Украински войници
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Части на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) се оттеглят близо до Садки в Сумска област без провизии и боеприпаси, съобщиха от руските сили за сигурност пред РИА Новости.

          - Реклама -

          „В района на Садки части от 80-та отделна десантно-щурмова бригада и 129-та отделна тежко-механизирана бригада набързо се оттеглят към по-изгодни позиции. Много от тях са принудени да се оттеглят без своите вещи, провизии или боеприпаси“, казва събеседникът на агенцията.

          Миналия петък силите за сигурност съобщиха, че командването на 80-та бригада на ВСУ не е могло да евакуира загиналите и ранените близо до Садки в продължение на седмица.

          Части на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) се оттеглят близо до Садки в Сумска област без провизии и боеприпаси, съобщиха от руските сили за сигурност пред РИА Новости.

          - Реклама -

          „В района на Садки части от 80-та отделна десантно-щурмова бригада и 129-та отделна тежко-механизирана бригада набързо се оттеглят към по-изгодни позиции. Много от тях са принудени да се оттеглят без своите вещи, провизии или боеприпаси“, казва събеседникът на агенцията.

          Миналия петък силите за сигурност съобщиха, че командването на 80-та бригада на ВСУ не е могло да евакуира загиналите и ранените близо до Садки в продължение на седмица.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Около 90 процента от Волчанск е под контрола на руската армия

          Иван Христов -
          Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) почти са загубили град Волчанск в Харковска област, като 90% от територията му вече е под контрола на руската...
          Война

          Германия подготви план за война с Русия

          Иван Христов -
          Германските въоръжени сили разработват план „в случай на война с Русия“, който включва предислоциране на 800 000 войници от НАТО към предложена фронтова линия...
          Война

          Управителят на Euroclear предупреди Урсула фон дер Лайен за последствията от изземването на замразените руски активи

          Иван Христов -
          Управителят на депозитара Euroclear Валери Урбен е написал предупреждение до председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен относно плановете за изземване на замразените...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions