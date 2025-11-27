НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ВСУ удариха база на „Ахмат“ в Грозни (ВИДЕО)

          Удар по базата на Ахмат
          Удар по базата на Ахмат
          Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) нанесоха удар по база на полка „Ахмат“ в Грозни.

          Съоръжението е разположено в Байсангуровския район на главния град на Чечня.

          На кадрите може да се види стълб дим от пожар.

