НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 27.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Зафиров: Рискът България да влезе в новата година със стария бюджет е напълно реален

          3
          427
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Съществува реална заплаха България да посрещне следващата година със стария бюджет, предупреди вицепремиерът и председател на „БСП–Обединена левица“ Атанас Зафиров на извънреден брифинг.

          „Това е филм, който гледахме няколко поредни години и заради който стигнахме до положение никой да не харесва бюджета“,

          заяви той.
          - Реклама -
          Белобрадова за Зафиров: Бабо Мравке, где така? Белобрадова за Зафиров: Бабо Мравке, где така?

          Зафиров подчерта, че партията му е поела конкретни ангажименти към българските граждани, които включват доходите, семействата, пенсиите, здравето и финансовата стабилност на общините.

          „Компромиси с тези политики не може да има. Ако няма възможност да изпълним тези ангажименти и да продължим предвидените социални мерки, БСП ще преосмисли своето участие в управлението“,

          заяви вицепремиерът.
          Атанас Зафиров: Днес ние сме гаранцията, че социалната политика няма да бъде подменена Атанас Зафиров: Днес ние сме гаранцията, че социалната политика няма да бъде подменена

          Той определи ситуацията като изключително рискова и подчерта, че страната се нуждае от актуален бюджет, който да отчита предстоящите промени.

          Зафиров посочи, че партията му ще участва активно в предстоящите обсъждания:

          „Ще искаме срещи и със синдикатите, и с работодателите. И поотделно, ако трябва, но категорично ще защитаваме социалните политики в бюджета. Това е нашата червена линия“.

          Очакват се допълнителни подробности.

          Съществува реална заплаха България да посрещне следващата година със стария бюджет, предупреди вицепремиерът и председател на „БСП–Обединена левица“ Атанас Зафиров на извънреден брифинг.

          „Това е филм, който гледахме няколко поредни години и заради който стигнахме до положение никой да не харесва бюджета“,

          заяви той.
          - Реклама -
          Белобрадова за Зафиров: Бабо Мравке, где така? Белобрадова за Зафиров: Бабо Мравке, где така?

          Зафиров подчерта, че партията му е поела конкретни ангажименти към българските граждани, които включват доходите, семействата, пенсиите, здравето и финансовата стабилност на общините.

          „Компромиси с тези политики не може да има. Ако няма възможност да изпълним тези ангажименти и да продължим предвидените социални мерки, БСП ще преосмисли своето участие в управлението“,

          заяви вицепремиерът.
          Атанас Зафиров: Днес ние сме гаранцията, че социалната политика няма да бъде подменена Атанас Зафиров: Днес ние сме гаранцията, че социалната политика няма да бъде подменена

          Той определи ситуацията като изключително рискова и подчерта, че страната се нуждае от актуален бюджет, който да отчита предстоящите промени.

          Зафиров посочи, че партията му ще участва активно в предстоящите обсъждания:

          „Ще искаме срещи и със синдикатите, и с работодателите. И поотделно, ако трябва, но категорично ще защитаваме социалните политики в бюджета. Това е нашата червена линия“.

          Очакват се допълнителни подробности.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Софийският съд блокира повишението на таксите за паркиране

          Десислава Димитрова -
          Административният съд – София спря поскъпването и разширението на зоните за платено паркиране в столицата. Съдът обяви за нищожно разпореждането, с което беше допуснато предварително изпълнение на решението на Столичния общински съвет за увеличаване на таксите в синя и зелена зона.
          Политика

          Диана Хусеин: Интересно ми е да видя как Пеевски ще блокира парламента

          Златина Петкова -
          "Интересно ми е да видя как Пеевски ще блокира парламента и кекава ще бъда реакцията на всички, които пък не го харесват. Нека не...
          Политика

          Юлиана Матеева: Никой не иска да чуе гледната точка на инвеститорите в Исторически парк

          Златина Петкова -
          "Никой не иска да чуе гледната точка на инвеститорите в Исторически парк. Може би е добре да се чуе и техният глас. Би било...

          3 КОМЕНТАРА

          2. Бълхарското подобие на Фред Флийнстоун, но многократно по тъп! Фалшиво комунде – жалко мекере! На бунището незабавно!

          3. Ами заради такива като вас корумпираните комунистчета стигнахме до тук тюфлек долен Сега нали знаете къде отивате На бунището Цялата ви крадлива партийка

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions