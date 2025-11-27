Зафиров: Рискът България да влезе в новата година със стария бюджет е напълно реален

Съществува реална заплаха България да посрещне следващата година със стария бюджет, предупреди вицепремиерът и председател на „БСП–Обединена левица“ Атанас Зафиров на извънреден брифинг.

„Това е филм, който гледахме няколко поредни години и заради който стигнахме до положение никой да не харесва бюджета", заяви той.

Зафиров подчерта, че партията му е поела конкретни ангажименти към българските граждани, които включват доходите, семействата, пенсиите, здравето и финансовата стабилност на общините.

„Компромиси с тези политики не може да има. Ако няма възможност да изпълним тези ангажименти и да продължим предвидените социални мерки, БСП ще преосмисли своето участие в управлението“, заяви вицепремиерът.

Той определи ситуацията като изключително рискова и подчерта, че страната се нуждае от актуален бюджет, който да отчита предстоящите промени.

Зафиров посочи, че партията му ще участва активно в предстоящите обсъждания:

„Ще искаме срещи и със синдикатите, и с работодателите. И поотделно, ако трябва, но категорично ще защитаваме социалните политики в бюджета. Това е нашата червена линия“.

Очакват се допълнителни подробности.