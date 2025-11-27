Зафиров: Рискът България да влезе в новата година със стария бюджет е напълно реален

Съществува
реална заплаха България да посрещне следващата година със стария бюджет, предупреди вицепремиерът и председател на „БСП–Обединена левица“ Атанас Зафиров на извънреден брифинг.
„Това е филм, който гледахме няколко поредни години и заради който стигнахме до положение никой да не харесва бюджета", заяви той.
Зафиров подчерта, че партията му е поела конкретни ангажименти към българските граждани, които включват доходите, семействата, пенсиите, здравето и финансовата стабилност на общините.
„Компромиси с тези политики не може да има. Ако няма възможност да изпълним тези ангажименти и да продължим предвидените социални мерки, БСП ще преосмисли своето участие в управлението“, заяви вицепремиерът.
Той определи ситуацията като
изключително рискова и подчерта, че страната се нуждае от актуален бюджет, който да отчита предстоящите промени.
Зафиров посочи, че партията му ще участва активно в предстоящите обсъждания:
„Ще искаме срещи и със синдикатите, и с работодателите. И поотделно, ако трябва, но категорично ще защитаваме социалните политики в бюджета. Това е нашата червена линия“.
Очакват се допълнителни подробности.
Хайде по бързо на избори и каквото ще стане да става.
Бълхарското подобие на Фред Флийнстоун, но многократно по тъп! Фалшиво комунде – жалко мекере! На бунището незабавно!
Ами заради такива като вас корумпираните комунистчета стигнахме до тук тюфлек долен Сега нали знаете къде отивате На бунището Цялата ви крадлива партийка