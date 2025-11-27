Запорожец: Руската армия се закрепва в покрайнините на още един голям град в Донецка област

Руските войски са увеличили броя на атаките срещу украински позиции при Северск на Славянско направление в Донецка област. Те използват активно моторизирана техника. Руската армия се стреми да консолидира позициите си в околностите на Северск и да започне битката за града, отбеляза Дмитрий Запорожец, говорител на 11-ти армейски корпус на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), цитиран от „Зеркало недели“.

Според него руснаците са извършили щурм предния ден, използвайки шест единици мототехника, а преди повече от седмица руснаците са атакували позиции на ВСУ на „три вълни“. Той отбеляза, че руската армия на това направление се стреми да използва логистичния маршрут от Верхнекаменское, за да пробие на юг от Северск и да консолидират позициите си там.

Запорожец отбеляза, че последните атаки на руснаците са били неуспешни и те са понесли загуби в техника и личен състав.