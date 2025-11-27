Желязков с първи коментар след протеста и искането на Борисов за бюджета

Министър-председателят Росен Желязков призова опозицията да прояви разум и обяви намерение за подновяване на реален социален диалог с синдикатите, работодателите и политическите сили, след като натрупаното обществено напрежение доведе до оттеглянето на проектобюджета.

„Ще седнем на масата на разговорите, ще се опитаме да възстановим диалога със синдикати и работодатели и да постигнем удовлетворителни макроикономически параметри за бюджета."

Премиерът призна, че управляващото мнозинство е „сложно“ и изисква внимателен политически баланс. Той определи снощния протест като ясен сигнал от обществото:

„Това е израз на спонтанна реакция по отношение на процесите от последната година. Считаме го за знак, че трябва да поставим интересите на обществото над чисто политическите разбирания.“

Желязков подчерта, че социалният диалог е бил нарушен през последните седмици, което е засилило напрежението, и предупреди за опасността страната да бъде тласната към нов цикъл на политическа нестабилност:

„Трябва да не допуснем отново да влезем в политическа спирала на несигурност. В навечерието на еврозоната имаме нужда от стабилност.“

По-рано днес парламентът започна работа от втория опит заради липса на кворум, след което ГЕРБ поискаха почивка.