Желязков с първи коментар след протеста и искането на Борисов за бюджета

Министър-председателят Росен Желязков призова опозицията да прояви разум и обяви намерение за подновяване на реален социален диалог с синдикатите, работодателите и политическите сили, след като натрупаното обществено напрежение доведе до оттеглянето на проектобюджета.
Премиерът призна, че управляващото мнозинство е „сложно“ и изисква внимателен политически баланс. Той определи снощния протест като ясен сигнал от обществото:
Желязков подчерта, че социалният диалог е бил нарушен през последните седмици, което е засилило напрежението, и предупреди за опасността страната да бъде тласната към нов цикъл на политическа нестабилност:
По-рано днес парламентът започна работа от втория опит заради липса на кворум, след което ГЕРБ поискаха почивка.
