НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 27.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Желязков с първи коментар след протеста и искането на Борисов за бюджета

          1
          199
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Министър-председателят Росен Желязков призова опозицията да прояви разум и обяви намерение за подновяване на реален социален диалог с синдикатите, работодателите и политическите сили, след като натрупаното обществено напрежение доведе до оттеглянето на проектобюджета.

          „Ще седнем на масата на разговорите, ще се опитаме да възстановим диалога със синдикати и работодатели и да постигнем удовлетворителни макроикономически параметри за бюджета.“

          - Реклама -
          Борисов: Изтегляме бюджета Борисов: Изтегляме бюджета

          Премиерът призна, че управляващото мнозинство е „сложно“ и изисква внимателен политически баланс. Той определи снощния протест като ясен сигнал от обществото:

          „Това е израз на спонтанна реакция по отношение на процесите от последната година. Считаме го за знак, че трябва да поставим интересите на обществото над чисто политическите разбирания.“

          Желязков подчерта, че социалният диалог е бил нарушен през последните седмици, което е засилило напрежението, и предупреди за опасността страната да бъде тласната към нов цикъл на политическа нестабилност:

          „Трябва да не допуснем отново да влезем в политическа спирала на несигурност. В навечерието на еврозоната имаме нужда от стабилност.“

          По-рано днес парламентът започна работа от втория опит заради липса на кворум, след което ГЕРБ поискаха почивка.

          Асен Василев: Не чуха опозицията, не чуха експертите, не чуха бизнеса, най-накрая чуха гражданите! Асен Василев: Не чуха опозицията, не чуха експертите, не чуха бизнеса, най-накрая чуха гражданите!

          Министър-председателят Росен Желязков призова опозицията да прояви разум и обяви намерение за подновяване на реален социален диалог с синдикатите, работодателите и политическите сили, след като натрупаното обществено напрежение доведе до оттеглянето на проектобюджета.

          „Ще седнем на масата на разговорите, ще се опитаме да възстановим диалога със синдикати и работодатели и да постигнем удовлетворителни макроикономически параметри за бюджета.“

          - Реклама -
          Борисов: Изтегляме бюджета Борисов: Изтегляме бюджета

          Премиерът призна, че управляващото мнозинство е „сложно“ и изисква внимателен политически баланс. Той определи снощния протест като ясен сигнал от обществото:

          „Това е израз на спонтанна реакция по отношение на процесите от последната година. Считаме го за знак, че трябва да поставим интересите на обществото над чисто политическите разбирания.“

          Желязков подчерта, че социалният диалог е бил нарушен през последните седмици, което е засилило напрежението, и предупреди за опасността страната да бъде тласната към нов цикъл на политическа нестабилност:

          „Трябва да не допуснем отново да влезем в политическа спирала на несигурност. В навечерието на еврозоната имаме нужда от стабилност.“

          По-рано днес парламентът започна работа от втория опит заради липса на кворум, след което ГЕРБ поискаха почивка.

          Асен Василев: Не чуха опозицията, не чуха експертите, не чуха бизнеса, най-накрая чуха гражданите! Асен Василев: Не чуха опозицията, не чуха експертите, не чуха бизнеса, най-накрая чуха гражданите!
          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Други

          Оранжев код за проливни дъждове: носи валежи, бурии и студен въздух

          Дамяна Караджова -
          България попада под влиянието на средиземноморски циклон, който в четвъртък ще донесе проливни валежи,
          Политика

          Борисов каза защо не е бил на протеста

          Никола Павлов -
          Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира отсъствието си от масовия протест в сряда вечер в центъра на София, като заяви пред журналисти, че е...
          Общество

          Делото „Осемте джуджета“ продължава: процесът срещу Петьо Петров

          Дамяна Караджова -
          В Софийския градски съд днес се проведе ново заседание по делото, свързано с аферата „Осемте джуджета“.

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions