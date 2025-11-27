Жестоко убийство на 24-годишен мъж в Мадан

В Мадан е намерен мъртъв 24-годишен мъж, като по неофициални данни на „24 часа“ той е син на бизнесмен.

Според първоначалната неофициална информация мъжът е бил жестоко нападнат, пребит, а след това застрелян от все още неустановени извършители.

Криминалисти работят интензивно по случая и изясняват възможните мотиви зад нападението.

Побоят е бил нанесен в района на винарна, разположена почти на изхода на Мадан в посока Златоград.

Окръжният прокурор на Смолян Недко Симов потвърди, че се води разследване за убийство.

Очаква се държавното обвинение да предостави повече подробности по случая по-късно.