      четвъртък, 27.11.25
          Крими

          Жестоко убийство на 24-годишен мъж в Мадан

          В Мадан е намерен мъртъв 24-годишен мъж, като по неофициални данни на „24 часа“ той е син на бизнесмен.

          Според първоначалната неофициална информация мъжът е бил жестоко нападнат, пребит, а след това застрелян от все още неустановени извършители.

          „Българи, вървете си в България“: Пребиха и заплашиха с убийство журналист в Скопие „Българи, вървете си в България“: Пребиха и заплашиха с убийство журналист в Скопие

          Криминалисти работят интензивно по случая и изясняват възможните мотиви зад нападението.

          Побоят е бил нанесен в района на винарна, разположена почти на изхода на Мадан в посока Златоград.

          Опитали са се да убият Владимир Соловьов с отровена пица Опитали са се да убият Владимир Соловьов с отровена пица

          Окръжният прокурор на Смолян Недко Симов потвърди, че се води разследване за убийство.
          Очаква се държавното обвинение да предостави повече подробности по случая по-късно.

