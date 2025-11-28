НА ЖИВО
          35 нови отсечки за средна скорост у нас

          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Броят на отсечките за средна скорост у нас ще бъде увеличен до 100, съобщиха на брифинг в Националния координационен център за безопасно движение по пътищата. Досега тези участъци са били 65.

          Богдан Милчев: Няма нито един издаден фиш за нарушения за средна скорост Богдан Милчев: Няма нито един издаден фиш за нарушения за средна скорост

          На същия брифинг бе съобщено и за рекорден случай – водач, засечен да шофира с 248 км/ч.

          ИПБ за средната скорост: Хиляди нарушения, а нито един санкциониран ИПБ за средната скорост: Хиляди нарушения, а нито един санкциониран

          Около 50 000 файла са постъпили от Националното тол управление, уточниха от центъра. Толерансът при установяване на нарушения остава законово определен и зависи от скоростта на движение.

          Поръчката за джипове и мотори в МВР продължава, но тази за леките коли се анулира

          Десислава Димитрова -
          МВР е взело решение да закупи 405 автомобила с висока проходимост (4х4) и 285 мотоциклета за нуждите на Столичната и областните дирекции. Това показват документи от обществената поръчка, публикувани тази седмица.
          Общество

          Бедствено положение в Петрич и Сандански след проливни дъждове и разрушен язовир

          Десислава Димитрова -
          Продължаващите проливни валежи в районите на Петрич и Сандански доведоха до обявяване на бедствено положение.
          Политика

          Финансови споразумения и данъчна политика – акцент в днешното заседание на НС

          Десислава Димитрова -
          НС днес ще разгледа два важни законопроекта, свързани с международните финансови ангажименти на България и данъчната политика в отношенията с Малта.

