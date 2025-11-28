35 нови отсечки за средна скорост у нас

Броят на отсечките за у нас ще бъде увеличен средна скорост до 100, съобщиха на брифинг в Националния координационен център за безопасно движение по пътищата. Досега тези участъци са били 65.
На същия брифинг бе съобщено и за
рекорден случай – водач, засечен да шофира с 248 км/ч.
Около
50 000 файла са постъпили от Националното тол управление, уточниха от центъра. Толерансът при установяване на нарушения остава законово определен и зависи от скоростта на движение.
