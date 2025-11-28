Адемов: Оттеглянето на бюджета има своята политическа цена

Оттеглянето на бюджета има „своята политическа цена“, която управляващите не желаят да платят. Това заяви пред журналисти в кулоарите на парламента Хасан Адемов от „Алианс за права и свободи“ (АПС). Той подчерта, че проектобюджетът трябва да бъде оттеглен и „няма никакъв проблем това да се случи“, като окончателното решение е в ръцете на Народното събрание.

Адемов посочи, че политическите сили са се събрали, за да защитават националния интерес, а част от него е стабилната фискална политика.

„За съжаление управляващото мнозинство защитава своя тяснопартиен интерес през бюджета“, каза още той.

Според Адемов, докато няма категорични отговори по ключови теми — минимална работна заплата, осигурителни прагове, социални разходи и автоматични механизми в секторните политики, управляващата коалиция няма как да даде адекватен отговор на обществото.

Той изрази надежда, че конкретика ще има на срещата във вторник.

По въпрос за случая, при който депутат от ДПС–Ново начало е обвинен в агресия срещу сътрудник на ПП-ДБ, Адемов предаде думата на своя колега Севим Али.