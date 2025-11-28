НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 28.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Адемов: Оттеглянето на бюджета има своята политическа цена

          0
          90
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Оттеглянето на бюджета има „своята политическа цена“, която управляващите не желаят да платят. Това заяви пред журналисти в кулоарите на парламента Хасан Адемов от „Алианс за права и свободи“ (АПС). Той подчерта, че проектобюджетът трябва да бъде оттеглен и „няма никакъв проблем това да се случи“, като окончателното решение е в ръцете на Народното събрание.

          - Реклама -

          Адемов посочи, че политическите сили са се събрали, за да защитават националния интерес, а част от него е стабилната фискална политика.

          „За съжаление управляващото мнозинство защитава своя тяснопартиен интерес през бюджета“, каза още той.

          ОГРОМЕН СКАНДАЛ: Борисов, Мирчев и Василев в сблъсък в парламента (ВИДЕО) ОГРОМЕН СКАНДАЛ: Борисов, Мирчев и Василев в сблъсък в парламента (ВИДЕО)

          Според Адемов, докато няма категорични отговори по ключови теми — минимална работна заплата, осигурителни прагове, социални разходи и автоматични механизми в секторните политики, управляващата коалиция няма как да даде адекватен отговор на обществото.
          Той изрази надежда, че конкретика ще има на срещата във вторник.

          По въпрос за случая, при който депутат от ДПС–Ново начало е обвинен в агресия срещу сътрудник на ПП-ДБ, Адемов предаде думата на своя колега Севим Али.

          „АПС категорично осъжда агресията и езика на омразата“, заяви Али.

          Оттеглянето на бюджета има „своята политическа цена“, която управляващите не желаят да платят. Това заяви пред журналисти в кулоарите на парламента Хасан Адемов от „Алианс за права и свободи“ (АПС). Той подчерта, че проектобюджетът трябва да бъде оттеглен и „няма никакъв проблем това да се случи“, като окончателното решение е в ръцете на Народното събрание.

          - Реклама -

          Адемов посочи, че политическите сили са се събрали, за да защитават националния интерес, а част от него е стабилната фискална политика.

          „За съжаление управляващото мнозинство защитава своя тяснопартиен интерес през бюджета“, каза още той.

          ОГРОМЕН СКАНДАЛ: Борисов, Мирчев и Василев в сблъсък в парламента (ВИДЕО) ОГРОМЕН СКАНДАЛ: Борисов, Мирчев и Василев в сблъсък в парламента (ВИДЕО)

          Според Адемов, докато няма категорични отговори по ключови теми — минимална работна заплата, осигурителни прагове, социални разходи и автоматични механизми в секторните политики, управляващата коалиция няма как да даде адекватен отговор на обществото.
          Той изрази надежда, че конкретика ще има на срещата във вторник.

          По въпрос за случая, при който депутат от ДПС–Ново начало е обвинен в агресия срещу сътрудник на ПП-ДБ, Адемов предаде думата на своя колега Севим Али.

          „АПС категорично осъжда агресията и езика на омразата“, заяви Али.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Рекорден „Черен петък“: Българите пръскат над 110 млн. лв. днес

          Пламена Ганева -
          Рекорден брой български потребители се очаква да пазаруват днес в кулминацията на „черния петък“, сочат разчетите на Асоциацията за защита на потребителите. Според прогнозите...
          Политика

          Терзиев: София не иска подаяния от държавата, а партньорство и предвидимост

          Никола Павлов -
          Кметът на София Васил Терзиев настоя държавата да обърне сериозно внимание на нуждите на столицата в бюджета за следващата година. В публикация във Фейсбук...
          Икономика

          Коледните пари идват по-рано: пенсиите и добавките тръгват от 5 декември

          Пламена Ганева -
          Изплащането на пенсиите за декември чрез пощенските станции ще започне на 5 декември (петък) и ще приключи на 19 декември (петък). Преводите към пенсионерите,...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions