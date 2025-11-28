НА ЖИВО
      петък, 28.11.25
          Война

          Андрий Йермак не е получил обвинение след обиските на НАБУ

          След обиските, проведени от детективи от Националното бюро за борба с корупцията (НАБУ) и Специализираната прокуратура за борба с корупцията (САПО), Андрий Йермак, ръководител на Офиса на президента на Украйна, не е получил обвинения, съобщава „Интерфакс-Украйна“, позовавайки се на свой източник.

          Отбелязва се, че НАБУ и САП са извършили претърсвания в дома на Йермак въз основа на решение на разследващ съдия от Висшия антикорупционен съд.

