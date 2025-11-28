Ръководителят на Офиса на президента на Украйна Андрий Йермак подаде оставка. Това съобщи във видеообръщение държавният глава Володимир Зеленски, предава УНИАН.

„Искам никой да няма въпроси към Украйна. Затова днес са следните вътрешни решения. Първо, ще има рестартиране на президентската администрация на Украйна. Ръководителят на администрацията Андрей Йермак подаде оставка“, отбеляза Зеленски.

Държавният глава изрази благодарност на Йермак за това, че винаги е представял позицията на Украйна в преговорите точно както трябва.

„Това винаги е било патриотична позиция. Но искам да няма слухове или спекулации. Относно новия ръководител на администрацията, утре ще проведа консултации с тези, които могат да ръководят тази институция“, добави Зеленски.

Украинският президент уточни, че държавата се нуждае от вътрешна сила – когато цялото внимание е насочено към дипломацията и отбраната във война.

„Вътрешната сила е основата на нашето външно единство и на отношенията ни със света“, заяви Зеленски.

Както подчерта държавният глава, за да съществува „вътрешна сила, не трябва да има причина да се разсейваме от нищо друго освен отбраната на Украйна“.

НАБУ и САП съобщиха по-рано, че провеждат 15-месечно разследване за разкриване на мащабна корупционна схема в енергийния сектор. Операцията е наречена „Мидас“.

Твърди се, че участниците в предполагаемата престъпната организация, включително длъжностни лица, политици и бизнесмени, са създали мащабна корупционна схема за оказване на влияние върху стратегически държавни предприятия, по-специално върху АД НАЕК Енергоатом.

Сред лицата, участващи в организирането на тази схема, са съратникът на Володимир Зеленски от „Квартал 95“ – бизнесменът Тимур Миндич (известен като „Карлсон“), министърът на правосъдието и бивш министър на енергетиката Херман Галушченко (известен като „Професор“), Дмитрий Басов (известен като „Тенор“), бивш изпълнителен директор по физическа защита и сигурност в АД НАЕК Енергоатом (известен като „Ракета“) и други. Директорът на НАБУ Семьон Кривонос обяви нови шумни разкрития по случая „Мидас“.

На 28 ноември НАБУ и САП проведоха процесуални действия в дома на Йермак. Той заяви, че няма пречки за работата на разследващите.

Според Financial Times, претърсванията в дома на Йермак може да са свързани с корупция в енергийния сектор. Според медийни съобщения обаче, Йермак не е бил уведомен за подозрението.