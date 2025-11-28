Андрий Йермак: Украйна няма да отстъпи територия на Русия

Украйна няма да се откаже от териториите си в замяна на мир. Това заяви Андрий Йермак, ръководител на президентската администрация на страната, в интервю за Саймън Шустер от The Atlantic.

- Реклама -

„Днес никой разумен човек не би подписал документ за отстъпване на територия. Докато Зеленски е президент, никой не бива да очаква от нас да отстъпваме територия. Той няма да подпише документ за отстъпване на територия. Конституцията забранява това. Никой не може да направи това, освен ако не иска да се противопостави на украинската конституция и украинския народ“, заяви Йермак.

Според него Украйна е готова да обсъжда само къде трябва да се прокара линията, разграничаваща териториите, контролирани от враждуващите страни.

„Всичко, което реалистично можем да обсъждаме сега, е определянето на линията на контакт. И това е, което трябва да направим“, добави той.