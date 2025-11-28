Антикорупционната служба на Украйна проведе обиски в резиденцията на дясната ръка на Зеленски – Андрий Йермак

Националното бюро за борба с корупцията (НАБУ) и Специализираната прокуратура за борба с корупцията (САП) на Украйна потвърдиха, че извършват обиски в резиденцията на Андрий Йермак, ръководител на Офиса на президента Володимир Зеленски, съобщава „Зеркало недели“.

„Разрешени са и се извършват следствени действия като част от разследването. Подробности ще бъдат публикувани по-късно“, се казва в изявление на бюрото в 9:00 ч. сутринта в петък, 28 ноември.

Според източници на ZN.UA, претърсванията се извършват в канцеларията на ръководителя на Офиса на президента и в помещенията, където живее Йермак на улица Банкова.

В петък сутринта журналисти от „Украинская правда“ са регистрирали около 10 служители на НАБУ и САП, влизащи в правителствения квартал.

Както ZN.UA съобщи по-рано, ръководството на правоохранителните органи за борба с корупцията се е срещнало с президента Володимир Зеленски след разкриването на мащабна корупция в енергийния сектор. След това президентът е бил информиран, че са готови материали за уведомяване за подозрение на Андрей Йермак, ръководител на Администрацията на президента, и Рустем Умеров, секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана. След този разговор президентът решава да назначи Йермак и Умеров за ръководители на украинската преговорна делегация.

Заслужава да се отбележи, че по-рано тази седмица ръководителят на НАБУ Семьон Кривонос заяви, че ще бъдат повдигнати нови обвинения по случая „Мидас“. Той добави също, че корупционната схема е била използвана за отклоняване на средства не само от енергийния сектор. Както депутатът Ярослав Железняк заяви по-рано, Андрий Йермак се появява в „Записите на Миндич“ под псевдонима „Али Баба“, в които е дал инструкции как да се окаже натиск върху НАБУ и САП. От началото на скандала ръководителят на президентската администрация убеждава президента, че корупционният скандал е провокиран от олигарха Игор Коломойски, който е в следствения арест на СБУ през последните три години.