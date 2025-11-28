НА ЖИВО
          Апоел Тел Авив ще се завърне да играе в Израел

          В България тимът се насладиха на победи над Барселона, Монако, Партизан и Баскония, а отстъпи на Макаби Тел Авив и Реал Мадрид

          Снимка: www.facebook.com/IsraelinBulgaria
          Апоел Тел Авив се завръща в Израел, съобщиха официално от клуба. На 16 декември, вторник, от 21:00 часа местно време тимът ще приеме Цървена звезда на родна земя в мач от 16-ия кръг на Евролигата. Това ще отбележи завръщането на Апоел в Израел за домакинските си срещи.

          От клуба изразиха благодарност към българското правителство, БФ Баскетбол, българската публика и посолството на Израел в България.

          Досега Апоел домакинстваше в София, с изключение на последния двубой с Реал Мадрид, който се игра в Ботевград. Причина за това бе конфликтът в Газа от октомври 2023 г. насам.

          В България израелците се насладиха на победи над Барселона, Монако, Партизан и Баскония и отстъпиха на Макаби Тел Авив и Реал.

