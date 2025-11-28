НА ЖИВО
          Апокалипсис в Тайланд: Най-тежките наводнения в страната от 300 години взеха десетки жертви

          Снимка: БГНЕС
          Мащабни наводнения, определени като едно от най-тежките хидрометеорологични бедствия в Югоизточна Азия за последните десетилетия, опустошиха южната част на Тайланд между 22 и 26 ноември. Най-силно засегнат е град Хат Яй – ключов административен и икономически център, който се оказа почти изцяло под вода след екстремни валежи, надвишаващи 600 мм за три дни – количество, описано от метеоролози като „най-високото за последните 300 години“.

          „Водата започва да се покачва по-късно. Никой не беше подготвен за това, което се случи,“ споделят местни жители, останали без дом.

          Причина за катастрофалното бедствие стана североизточният мусон, донесъл влажни въздушни маси от Южнокитайско море, допълнително подсилени от система с ниско налягане. Ниското географско разположение на Хат Яй и бързата урбанизация, блокирала естествените водосборни зони, доведоха до пълен колапс на дренажната система. Улици, пазари и жилищни квартали бяха потопени под над два метра вода.

          Тайландското правителство обяви провинция Сонгкла за зона на бедствие. По данни от 26 ноември жертвите са най-малко 33 души, а хиляди други са ранени или останали без подслон. Евакуирани са над 250 000 семейства и 1000 чуждестранни туристи, предимно от Малайзия. Международното летище в Хат Яй бе затворено, а железопътните връзки с Банкок – прекъснати.

          Кризисна ситуация настъпи и в главната болница на града, която също бе наводнена. Медицинските власти организираха евакуация по въздух на над 50 пациенти от интензивното отделение.

          „Оризът свърши, моля… Сега всичко е свършило навсякъде,“ казва местна жителка, описвайки отчаянието на хората, останали без храна и достъп до помощ.

          Опустошенията са не само хуманитарни, но и икономически – загубите за региона се изчисляват на милиарди бати. Търговията и туризмът – гръбнакът на местната икономика – са напълно блокирани.

          Освен материалните щети, нараства рискът от епидемии, предупреждават здравните власти. Застоялите води създават предпоставки за разпространение на лептоспироза и денге.

          Климатолози подчертават, че екстремните валежи в региона стават все по-чести вследствие на глобалното затопляне. Според тях възстановяването на инфраструктурата може да отнеме години, ако не бъдат предприети дългосрочни мерки за адаптация и защита от наводнения.

          „Това бедствие е предупреждение – не само за Тайланд, а за целия регион,“ коментира професор Сомчай Танапорн от Университета в Банкок. „Климатичните промени вече не са заплаха – те са реалност.“

          - Реклама -

