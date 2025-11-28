Бедствено положение в Петрич и Сандански след проливни дъждове и разрушен язовир

Продължаващите проливни валежи в районите на Петрич и Сандански доведоха до обявяване на бедствено положение. Десетки обществени и частни сгради са наводнени, улици са превърнати в реки, а стена на частен язовир се е скъсала, заливайки село Митино с вода и кална маса.
Най-сериозна е обстановката в селата Генерал Тодоров, Рупите и Ключ. В Сандански цели квартали останаха под вода, а свлачища в Кресненското дефиле и прохода „Предел“ допълнително затрудниха движението.
По думите на една от потърпевшите, водната стихия е дошла внезапно от горната част на селото.
Катерина разказа пред NOVA, че не е могла да влезе вътре, за да види пораженията. Водата е стигнала до самата врата, а един паднал електрически стълб неочаквано е намалил щетите.
Унищожени са нови мебели, кухня, електроуреди и отоплителна техника.
Според нея причината не е реката, а водата, стичаща се от деретата и улиците над селото, където са правени неправилни ремонти и са били затворени отводнителни канали.
Предупрежденията за силни валежи остават в сила. Основните щети са причинени не от големите реки, а от дерета и локални водни потоци, които са преляли вследствие на огромните количества дъжд.
На място работи тежка техника за отпушване на запушени дерета, но цялостни мерки вече е трудно да бъдат приложени, тъй като водната вълна е преминала. В някои общини шахтите са били предварително почистени, но валежите са били изключително интензивни.
Областната управа призовава хората да ограничат пътуванията в рискови райони.
По магистрала „Струма“ движението е спокойно, но валежите продължават и се изисква понижена скорост и повишено внимание от шофьорите.