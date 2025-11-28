НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 28.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Бедствено положение в Петрич и Сандански след проливни дъждове и разрушен язовир

          0
          4
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Продължаващите проливни валежи в районите на Петрич и Сандански доведоха до обявяване на бедствено положение. Десетки обществени и частни сгради са наводнени, улици са превърнати в реки, а стена на частен язовир се е скъсала, заливайки село Митино с вода и кална маса.

          - Реклама -

          Най-сериозна е обстановката в селата Генерал Тодоров, Рупите и Ключ. В Сандански цели квартали останаха под вода, а свлачища в Кресненското дефиле и прохода „Предел“ допълнително затрудниха движението.

          Бедствено положение в Сандански и Петрич след проливни дъждове Бедствено положение в Сандански и Петрич след проливни дъждове

          По думите на една от потърпевшите, водната стихия е дошла внезапно от горната част на селото.

          „До 10 часа водата беше по едната улица. След 10 часа, когато дойдох, къщата на дъщеря ми беше залята.“

          Катерина разказа пред NOVA, че не е могла да влезе вътре, за да види пораженията. Водата е стигнала до самата врата, а един паднал електрически стълб неочаквано е намалил щетите.

          Унищожени са нови мебели, кухня, електроуреди и отоплителна техника.

          „Трябва всичко да се изхвърли… Не знам как ще се оправя. Чисто нови спални, чисто нова кухня… Всичко е пълно с вода.“

          Според нея причината не е реката, а водата, стичаща се от деретата и улиците над селото, където са правени неправилни ремонти и са били затворени отводнителни канали.

          Внимание: Червен код за опасно време днес и утре Внимание: Червен код за опасно време днес и утре

          Предупрежденията за силни валежи остават в сила. Основните щети са причинени не от големите реки, а от дерета и локални водни потоци, които са преляли вследствие на огромните количества дъжд.

          На място работи тежка техника за отпушване на запушени дерета, но цялостни мерки вече е трудно да бъдат приложени, тъй като водната вълна е преминала. В някои общини шахтите са били предварително почистени, но валежите са били изключително интензивни.

          Областната управа призовава хората да ограничат пътуванията в рискови райони.

          По магистрала „Струма“ движението е спокойно, но валежите продължават и се изисква понижена скорост и повишено внимание от шофьорите.

          Продължаващите проливни валежи в районите на Петрич и Сандански доведоха до обявяване на бедствено положение. Десетки обществени и частни сгради са наводнени, улици са превърнати в реки, а стена на частен язовир се е скъсала, заливайки село Митино с вода и кална маса.

          - Реклама -

          Най-сериозна е обстановката в селата Генерал Тодоров, Рупите и Ключ. В Сандански цели квартали останаха под вода, а свлачища в Кресненското дефиле и прохода „Предел“ допълнително затрудниха движението.

          Бедствено положение в Сандански и Петрич след проливни дъждове Бедствено положение в Сандански и Петрич след проливни дъждове

          По думите на една от потърпевшите, водната стихия е дошла внезапно от горната част на селото.

          „До 10 часа водата беше по едната улица. След 10 часа, когато дойдох, къщата на дъщеря ми беше залята.“

          Катерина разказа пред NOVA, че не е могла да влезе вътре, за да види пораженията. Водата е стигнала до самата врата, а един паднал електрически стълб неочаквано е намалил щетите.

          Унищожени са нови мебели, кухня, електроуреди и отоплителна техника.

          „Трябва всичко да се изхвърли… Не знам как ще се оправя. Чисто нови спални, чисто нова кухня… Всичко е пълно с вода.“

          Според нея причината не е реката, а водата, стичаща се от деретата и улиците над селото, където са правени неправилни ремонти и са били затворени отводнителни канали.

          Внимание: Червен код за опасно време днес и утре Внимание: Червен код за опасно време днес и утре

          Предупрежденията за силни валежи остават в сила. Основните щети са причинени не от големите реки, а от дерета и локални водни потоци, които са преляли вследствие на огромните количества дъжд.

          На място работи тежка техника за отпушване на запушени дерета, но цялостни мерки вече е трудно да бъдат приложени, тъй като водната вълна е преминала. В някои общини шахтите са били предварително почистени, но валежите са били изключително интензивни.

          Областната управа призовава хората да ограничат пътуванията в рискови райони.

          По магистрала „Струма“ движението е спокойно, но валежите продължават и се изисква понижена скорост и повишено внимание от шофьорите.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Русия нанесе удари в Украйна с балистика и дронове

          Иван Христов -
          В нощта на 28 ноември (от 18:00 часа на 27 ноември) руските сили са атакували Украйна с балистична ракета „Искандер-М“ и 72 ударни дронове...
          Война

          Антикорупционната служба на Украйна проведе обиски в резиденцията на дясната ръка на Зеленски – Андрий Йермак

          Иван Христов -
          Националното бюро за борба с корупцията (НАБУ) и Специализираната прокуратура за борба с корупцията (САП) на Украйна потвърдиха, че извършват обиски в резиденцията на...
          Политика

          Финансови споразумения и данъчна политика – акцент в днешното заседание на НС

          Десислава Димитрова -
          НС днес ще разгледа два важни законопроекта, свързани с международните финансови ангажименти на България и данъчната политика в отношенията с Малта.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions