Тежки боеве се водят между руската армия и Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) на Северско направление, както и в самия Северск, а също така се раздвижва участъкът югозападно от града – „далечните подстъпи към Славянск“, пише „Рибар“.

- Реклама -

В интернет се появиха съобщения за руски атаки от Звановка към Свято-Покровское. Последният път към самия Северск минава именно през това село.

Този маршрут вече е под огневи контрол от руски оператори на дронове и след като бъде физически отрязан, ситуацията за ВСУ в града ще стане напълно критична. Малко вероятно е украинците да могат да задържат града, като го снабдяват изключително от черни пътища под ударите на руски дронове.

Ако ВСУ не се опитат да си възвърнат контрола над южния фланг, Северск може да падне преди Нова година.

По-рано имаше съобщения за успехи на руските войски на линията Петровская-Васюковка, но все още няма кадри от обективен контрол с потвърждение. В тази връзка е възможно по-нататъшното настъпление да бъде насочено към Рай-Александровка.

Отбраната на ВСУ вече няма да се строи толкова на населените места, колкото на височините и мрежата от укрепления източно от агломерацията Славянск-Краматорск. В самия Северск, който до 1973 г. не без основание е наричан „Яма“, ВСУ само ще се опитва да забави настъплението на руските войски.

А в очакваното предстоящо настъпление към Славянск голяма роля ще играе също съседното Лиманско направление.