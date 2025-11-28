Борисов: Има 4 сценария, изборите са най-лесният от тях

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира резултатите от срещата в Министерството на финансите, посветена на проектобюджета за 2026 г., като подчерта, че по-нататъшното развитие зависи от постигнат консенсус между политическите сили, синдикатите и работодателите.

По думите му кабинетът на практика е изтеглил проектобюджета, тъй като заседание на бюджетната комисия не е било проведено.

„Тези хора непрекъснато си играят с думите, всяко тяхно изказване е какво бил казал Борисов. Борисов бил казал, че този бюджет няма да се гледа. Считайте, че е изтеглен. Нищо няма да се случи, докато не се разберем със синдикати, работодатели и другите партии.“

Борисов очерта три възможни сценария за развитие на ситуацията:

1. Формално изтегляне на бюджета.

2. Споразумение със синдикалните и работодателските организации по основните спорни теми, включително данък „дивидент“.

3. Удължителен бюджет, който да гарантира изплащане на заплати и разходи след 1 януари.

„Удължителен бюджет няма да бъде подкрепен от депутатите на ГЕРБ.“

На въпрос за възможен четвърти сценарий – предсрочни избори – Борисов заяви:

„Това е най-лесното.“

Той припомни, че спорът между формациите се е породил още в първия ден, тъй като вижданията им за бизнес средата се разминават.

„Ние като дясна партия искаме тези, които произвеждат благата, да се чувстват щастливи. Направих компромиси, но АИКБ не ги прие и се върнах към позицията, която имам 20 години. ДПС пък искат всички хора да получават повече.“

Лидерът на ГЕРБ разкри и детайли от последните разговори:

„Вчера Зафиров беше около три часа и половина в кабинета ми, заедно с Драго Стойнев и Кирил Добрев. Ние сме 66 депутати. Трябва ли да загубя подкрепата на бизнеса, която имам, заради 15 техни депутати? Не мога само аз да правя компромиси.“

Борисов заяви, че всяка партия защитава позициите си пред своя електорат и не може да жертва доверието му.