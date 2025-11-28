НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 28.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Борисов: Има 4 сценария, изборите са най-лесният от тях

          0
          25
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира резултатите от срещата в Министерството на финансите, посветена на проектобюджета за 2026 г., като подчерта, че по-нататъшното развитие зависи от постигнат консенсус между политическите сили, синдикатите и работодателите.

          - Реклама -

          По думите му кабинетът на практика е изтеглил проектобюджета, тъй като заседание на бюджетната комисия не е било проведено.

          „Тези хора непрекъснато си играят с думите, всяко тяхно изказване е какво бил казал Борисов. Борисов бил казал, че този бюджет няма да се гледа. Считайте, че е изтеглен. Нищо няма да се случи, докато не се разберем със синдикати, работодатели и другите партии.“

          ОБРАТ! Финансовият министър: Бюджетът не е изтеглен ОБРАТ! Финансовият министър: Бюджетът не е изтеглен

          Борисов очерта три възможни сценария за развитие на ситуацията:
          1. Формално изтегляне на бюджета.
          2. Споразумение със синдикалните и работодателските организации по основните спорни теми, включително данък „дивидент“.
          3. Удължителен бюджет          , който да гарантира изплащане на заплати и разходи след 1 януари.

          „Удължителен бюджет няма да бъде подкрепен от депутатите на ГЕРБ.“

          На въпрос за възможен четвърти сценарий – предсрочни избори – Борисов заяви:

          „Това е най-лесното.“

          Той припомни, че спорът между формациите се е породил още в първия ден, тъй като вижданията им за бизнес средата се разминават.

          „Ние като дясна партия искаме тези, които произвеждат благата, да се чувстват щастливи. Направих компромиси, но АИКБ не ги прие и се върнах към позицията, която имам 20 години. ДПС пък искат всички хора да получават повече.“

          Лидерът на ГЕРБ разкри и детайли от последните разговори:

          „Вчера Зафиров беше около три часа и половина в кабинета ми, заедно с Драго Стойнев и Кирил Добрев. Ние сме 66 депутати. Трябва ли да загубя подкрепата на бизнеса, която имам, заради 15 техни депутати? Не мога само аз да правя компромиси.“

          Трус в управлението! БСП: Преосмисляме участието си във властта, ако… Трус в управлението! БСП: Преосмисляме участието си във властта, ако…

          Борисов заяви, че всяка партия защитава позициите си пред своя електорат и не може да жертва доверието му.

          „Когато казах, че не ми харесва бюджетът, всички мълчаха. Сега бизнесът реагира остро – и основателно, защото това е нашата политика от 20 години. Просто ни върнаха там, където ни е мястото. Не съм изненадан от позицията на БСП – даже се разбрахме всеки да си защитава тезите.“

          Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира резултатите от срещата в Министерството на финансите, посветена на проектобюджета за 2026 г., като подчерта, че по-нататъшното развитие зависи от постигнат консенсус между политическите сили, синдикатите и работодателите.

          - Реклама -

          По думите му кабинетът на практика е изтеглил проектобюджета, тъй като заседание на бюджетната комисия не е било проведено.

          „Тези хора непрекъснато си играят с думите, всяко тяхно изказване е какво бил казал Борисов. Борисов бил казал, че този бюджет няма да се гледа. Считайте, че е изтеглен. Нищо няма да се случи, докато не се разберем със синдикати, работодатели и другите партии.“

          ОБРАТ! Финансовият министър: Бюджетът не е изтеглен ОБРАТ! Финансовият министър: Бюджетът не е изтеглен

          Борисов очерта три възможни сценария за развитие на ситуацията:
          1. Формално изтегляне на бюджета.
          2. Споразумение със синдикалните и работодателските организации по основните спорни теми, включително данък „дивидент“.
          3. Удължителен бюджет          , който да гарантира изплащане на заплати и разходи след 1 януари.

          „Удължителен бюджет няма да бъде подкрепен от депутатите на ГЕРБ.“

          На въпрос за възможен четвърти сценарий – предсрочни избори – Борисов заяви:

          „Това е най-лесното.“

          Той припомни, че спорът между формациите се е породил още в първия ден, тъй като вижданията им за бизнес средата се разминават.

          „Ние като дясна партия искаме тези, които произвеждат благата, да се чувстват щастливи. Направих компромиси, но АИКБ не ги прие и се върнах към позицията, която имам 20 години. ДПС пък искат всички хора да получават повече.“

          Лидерът на ГЕРБ разкри и детайли от последните разговори:

          „Вчера Зафиров беше около три часа и половина в кабинета ми, заедно с Драго Стойнев и Кирил Добрев. Ние сме 66 депутати. Трябва ли да загубя подкрепата на бизнеса, която имам, заради 15 техни депутати? Не мога само аз да правя компромиси.“

          Трус в управлението! БСП: Преосмисляме участието си във властта, ако… Трус в управлението! БСП: Преосмисляме участието си във властта, ако…

          Борисов заяви, че всяка партия защитава позициите си пред своя електорат и не може да жертва доверието му.

          „Когато казах, че не ми харесва бюджетът, всички мълчаха. Сега бизнесът реагира остро – и основателно, защото това е нашата политика от 20 години. Просто ни върнаха там, където ни е мястото. Не съм изненадан от позицията на БСП – даже се разбрахме всеки да си защитава тезите.“

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          ВСУ удариха Саратовската рафинерия и летището в Саки

          Иван Христов -
          Саратовската рафинерия отново е атакувана от украински дронове, като са регистрирани експлозии и пожар. В град Саки са ударени съоръжения на противовъздушната отбрана на...
          Война

          Русия е превзела осем населени места в Украйна за седмица

          Иван Христов -
          Русия е превзела осем населени места в Украйна за една седмица, съобщава руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС. „В резултат на активни и решителни...
          Политика

          ОБРАТ! Финансовият министър: Бюджетът не е изтеглен

          Никола Павлов -
          Финансовият министър Теменужка Петкова заяви, че тристранният диалог между правителството, синдикатите и работодателите е възстановен. Това стана ясно след среща между представителите на управляващите...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions