Борисов: Има 4 сценария, изборите са най-лесният от тях

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира резултатите от срещата в Министерството на финансите, посветена на проектобюджета за 2026 г., като подчерта, че по-нататъшното развитие зависи от постигнат консенсус между политическите сили, синдикатите и работодателите.
- Реклама -
По думите му кабинетът на практика е изтеглил проектобюджета, тъй като заседание на бюджетната комисия не е било проведено.
Борисов очерта три възможни сценария за развитие на ситуацията: 1. Формално изтегляне на бюджета. 2. Споразумение със синдикалните и работодателските организации по основните спорни теми, включително данък „дивидент“. 3. Удължителен бюджет, който да гарантира изплащане на заплати и разходи след 1 януари.
На въпрос за възможен четвърти сценарий – предсрочни избори – Борисов заяви:
Той припомни, че спорът между формациите се е породил още в първия ден, тъй като вижданията им за бизнес средата се разминават.
Лидерът на ГЕРБ разкри и детайли от последните разговори:
Борисов заяви, че всяка партия защитава позициите си пред своя електорат и не може да жертва доверието му.
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира резултатите от срещата в Министерството на финансите, посветена на проектобюджета за 2026 г., като подчерта, че по-нататъшното развитие зависи от постигнат консенсус между политическите сили, синдикатите и работодателите.
- Реклама -
По думите му кабинетът на практика е изтеглил проектобюджета, тъй като заседание на бюджетната комисия не е било проведено.
Борисов очерта три възможни сценария за развитие на ситуацията: 1. Формално изтегляне на бюджета. 2. Споразумение със синдикалните и работодателските организации по основните спорни теми, включително данък „дивидент“. 3. Удължителен бюджет, който да гарантира изплащане на заплати и разходи след 1 януари.
На въпрос за възможен четвърти сценарий – предсрочни избори – Борисов заяви:
Той припомни, че спорът между формациите се е породил още в първия ден, тъй като вижданията им за бизнес средата се разминават.
Лидерът на ГЕРБ разкри и детайли от последните разговори:
Борисов заяви, че всяка партия защитава позициите си пред своя електорат и не може да жертва доверието му.
Финансовият министър Теменужка Петкова заяви, че тристранният диалог между правителството, синдикатите и работодателите е възстановен. Това стана ясно след среща между представителите на управляващите...
- Реклама -
ТОП ДНЕС
ТОП 14 ДНИ
Зареждане…
Зареждане…
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -
ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!