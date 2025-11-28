„Черен петък“ за Йермак – обиски в навечерието на визитата на американския генерал Дрискол в Киев

„Черен петък“ за ръководителя на офиса на президента на Украйна Андрий Йермак. Какво означават претърсванията в началника на президентската канцелария и свързани ли са с плана за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп, пише украинското издание „Страна“.

Наблюдатели вече отбелязаха, че претърсванията в дома на Йермак са започнали точно преди посещението на президентския пратеник на САЩ генерал Дан Дрискол в Киев. Според широко разпространените спекулации, той отново ще окаже натиск върху украинските власти да се съгласят на отстъпки по плана за мир на Тръмп, включително изтеглянето на украинските войски от Донбас.

Едва вчера Йермак заяви, че „докато Зеленски е президент“, Украйна няма да прави териториални отстъпки. Нещо повече, изглежда, че Банкова е съобщила тази позиция на американците още по-рано.

Следователно мнозина в политическите среди вече свързват днешните претърсвания в дома на Ермак с тези събития. Тоест, според тази версия, Вашингтон, чрез НАБУ, сигнализира на Зеленски, че ситуацията е изключително сериозна за него и е време да коригира позицията си по плана за мир.

Според друга версия, обиските са свързани с дългогодишната политика на „анти-Зеленската коалиция“ да лиши президента от реалната му власт и да го превърне в „английска кралица“, като загуби контрол над парламентарното мнозинство и правителството. Един от централните елементи на този план е уволнението на Йермак, нещо, което Зеленски досега отказва да направи. Но сега очевидно са решили да му представят нови аргументи.

Заслужава да се отбележи също, че през последните дни отново се появиха слухове, че Йермак активно работи по контраатака срещу НАБУ и САП чрез силовите структури, контролирани от Банкова. А днешните действия на антикорупционните агенции може да са насочени към предотвратяване на подобен сценарий.

Припомняме, че наскоро беше съобщено, че НАБУ е предупредило Зеленски, че ще издаде известие за подозрение на Йермак. Според съобщения в медиите, Зеленски е назначил Йермак за ръководител на преговорния екип, за да го спаси. Както виждаме обаче, това не е защитило ръководителя на президентската администрация от следствени действия.