НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 28.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          „Черен петък“ за Йермак – обиски в навечерието на визитата на американския генерал Дрискол в Киев

          0
          47
          Андрий Йермак
          Андрий Йермак
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          „Черен петък“ за ръководителя на офиса на президента на Украйна Андрий Йермак. Какво означават претърсванията в началника на президентската канцелария и свързани ли са с плана за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп, пише украинското издание „Страна“.

          - Реклама -

          Наблюдатели вече отбелязаха, че претърсванията в дома на Йермак са започнали точно преди посещението на президентския пратеник на САЩ генерал Дан Дрискол в Киев. Според широко разпространените спекулации, той отново ще окаже натиск върху украинските власти да се съгласят на отстъпки по плана за мир на Тръмп, включително изтеглянето на украинските войски от Донбас.

          Едва вчера Йермак заяви, че „докато Зеленски е президент“, Украйна няма да прави териториални отстъпки. Нещо повече, изглежда, че Банкова е съобщила тази позиция на американците още по-рано.

          Следователно мнозина в политическите среди вече свързват днешните претърсвания в дома на Ермак с тези събития. Тоест, според тази версия, Вашингтон, чрез НАБУ, сигнализира на Зеленски, че ситуацията е изключително сериозна за него и е време да коригира позицията си по плана за мир.

          Според друга версия, обиските са свързани с дългогодишната политика на „анти-Зеленската коалиция“ да лиши президента от реалната му власт и да го превърне в „английска кралица“, като загуби контрол над парламентарното мнозинство и правителството. Един от централните елементи на този план е уволнението на Йермак, нещо, което Зеленски досега отказва да направи. Но сега очевидно са решили да му представят нови аргументи.

          Заслужава да се отбележи също, че през последните дни отново се появиха слухове, че Йермак активно работи по контраатака срещу НАБУ и САП чрез силовите структури, контролирани от Банкова. А днешните действия на антикорупционните агенции може да са насочени към предотвратяване на подобен сценарий.

          Припомняме, че наскоро беше съобщено, че НАБУ е предупредило Зеленски, че ще издаде известие за подозрение на Йермак. Според съобщения в медиите, Зеленски е назначил Йермак за ръководител на преговорния екип, за да го спаси. Както виждаме обаче, това не е защитило ръководителя на президентската администрация от следствени действия.

          „Черен петък“ за ръководителя на офиса на президента на Украйна Андрий Йермак. Какво означават претърсванията в началника на президентската канцелария и свързани ли са с плана за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп, пише украинското издание „Страна“.

          - Реклама -

          Наблюдатели вече отбелязаха, че претърсванията в дома на Йермак са започнали точно преди посещението на президентския пратеник на САЩ генерал Дан Дрискол в Киев. Според широко разпространените спекулации, той отново ще окаже натиск върху украинските власти да се съгласят на отстъпки по плана за мир на Тръмп, включително изтеглянето на украинските войски от Донбас.

          Едва вчера Йермак заяви, че „докато Зеленски е президент“, Украйна няма да прави териториални отстъпки. Нещо повече, изглежда, че Банкова е съобщила тази позиция на американците още по-рано.

          Следователно мнозина в политическите среди вече свързват днешните претърсвания в дома на Ермак с тези събития. Тоест, според тази версия, Вашингтон, чрез НАБУ, сигнализира на Зеленски, че ситуацията е изключително сериозна за него и е време да коригира позицията си по плана за мир.

          Според друга версия, обиските са свързани с дългогодишната политика на „анти-Зеленската коалиция“ да лиши президента от реалната му власт и да го превърне в „английска кралица“, като загуби контрол над парламентарното мнозинство и правителството. Един от централните елементи на този план е уволнението на Йермак, нещо, което Зеленски досега отказва да направи. Но сега очевидно са решили да му представят нови аргументи.

          Заслужава да се отбележи също, че през последните дни отново се появиха слухове, че Йермак активно работи по контраатака срещу НАБУ и САП чрез силовите структури, контролирани от Банкова. А днешните действия на антикорупционните агенции може да са насочени към предотвратяване на подобен сценарий.

          Припомняме, че наскоро беше съобщено, че НАБУ е предупредило Зеленски, че ще издаде известие за подозрение на Йермак. Според съобщения в медиите, Зеленски е назначил Йермак за ръководител на преговорния екип, за да го спаси. Както виждаме обаче, това не е защитило ръководителя на президентската администрация от следствени действия.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          ВСУ потвърдиха: Подразделение се е изтеглило несъгласувано от позициите си при Гуляйполе и руската армия е излязла във фланга на укаинската армия

          Иван Христов -
          В Запорожка област, близо до Гуляйполе, едно от украинските подразделения несъгласувано се е изтеглило от позициите си. Руската армия се възползва от това и...
          Война

          САЩ предадоха на Русия оформените в Женева параметри на плана за мир в Украйна

          Иван Христов -
          САЩ са изпратили на Русия параметрите на своя план за мир за Украйна, коригирани след консултациите между САЩ и Украйна в Женева, съобщи прессекретарят...
          Война

          Директорът на фонда за помощ на ВСУ „Върни се жив“: Украинската армия е в стратегическа криза, която може да доведе до загуба на държавността...

          Иван Христов -
          Стратегическа криза ескалира на фронтовата линия; Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) губят все повече позиции и няма очевидни перспективи за обръщане на тази тенденция....

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions