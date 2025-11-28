НА ЖИВО
          ЦСКА пусна в продажба билетите за дербито от междинния кръг на Първа лига

          Двубоят на "червените" срещу Локомотив Пловдив ще се играе на 03.12 от 18 часа

          Снимка: www.facebook.com/cskasofiaofficial
          От ръководството на ЦСКА информираха, че са пуснали в продажба билетите за двубоя срещу Локомотив Пловдив. Срещата от междинния кръг на Първа лига е насрочена за сряда, 03.12 и ще започне от 18 часа на националния стадион „Васил Левски“.

          По този повод „армейците“ написаха:

          Армейци,

          Билетите за домакинския двубой на ЦСКА срещу Локомотив (Пловдив) от 18-ия кръг на Първа професионална лига вече са в продажба. Срещата ще се играе на 3 декември (сряда) от 18:00 ч. на Националния стадион „Васил Левски“.

          Пропуски могат да бъдат закупени онлайн ТУКна касите на ст. „Васил Левски“ на ул. „Гурко“ на 1 и 2 декември (работно време 10:00-17:00 ч.) и на 3 декември (работно време 11:00 ч. – до началото на второто полувреме на мача), както и в официалния фен магазин на ЦСКА пред ст. „Българска армия“ днес и утре (работно време 10:00-19:00 ч.).

          Притежателите на абонаментни карти на ЦСКА могат да посетят двубоя с тях.

          Цените на билетите са както следва:

          • Сектор А, ВИП ложа 8 – 170 лв.
          • Сектор А, ложи – 35 лв.
          • Сектор А – 27 лв.
          • Сектор Г – 15 лв.
          • Сектор Б, блок 26 (гости) – 15 лв.

          Абонаментни карти за домакинските мачове на ЦСКА могат да бъдат закупени онлайн ТУК.

          ВАЖНО!

          В деня на мача (3 декември) ще работят 4 от билетните каси на ул. „Гурко“ (от 11:00 ч. до началото на второто полувреме на двубоя).

          Призоваваме „червените“ фенове да се снабдят с билети онлайн или физически възможно най-рано, за да се избегнат струпвания пред касите непосредствено преди началото на двубоя.

          Деца до 7-годишна възраст включително могат да влязат безплатно на стадиона с пълнолетен придружител, а всички лица, които придружават деца до 14-годишна възраст, трябва да попълнят декларация.

          Билети за сектора за гости могат да бъдат закупени онлайн ТУК, както и 2 часа преди началото на двубоя от вход 9 на сектор Б на Национален стадион „Васил Левски“.

          Входовете на стадиона за зрители ще бъдат отворени в 17:00 ч.

          Уведомяваме привържениците с увреждания, които се нуждаят от специален достъп до стадиона, че предварително трябва да подадат заявка на адрес press@cska.bg до 2 декември (вторник), 17:00 ч., с информация за придружаващото лице. Влизането на хора в инвалидни колички на стадиона в деня на мача ще се осъществява през вход 26 на Сектор А в 17:00 ч

