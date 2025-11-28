Д-р Станислав Бачев: Засилва се натискът на САЩ спрямо Украйна

Това каза политологът Станислав Бачев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
По думите на политолога в момента се дават две гледни точки, свързани с войната в Украйна. Едната била на тези, които подкрепят Тръмп, а другата на гледащите към Европа.
Според Бачев САЩ не могат да бъдат медиатор в този конфликт, защото са страна в него. Той посочи, че победителят е Русия.
