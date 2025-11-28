НА ЖИВО
          Д-р Станислав Бачев: Засилва се натискът на САЩ спрямо Украйна

          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Засилва си натискът на САЩ спрямо Украйна, тъй като Америка бърза, но не и Русия.“

          Това каза политологът Станислав Бачев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          По думите на политолога в момента се дават две гледни точки, свързани с войната в Украйна. Едната била на тези, които подкрепят Тръмп, а другата на гледащите към Европа.

          „На едните вече им се привижда как този план, предложен от Тръмп, вече е приет, как режимът в Украйна вече е свален и войната е свършила. Другите пък са напълно извън рамките на реалността и бълнуват как ще побеждават тепърва и занапред Русия“, каза още гостът.

          Според Бачев САЩ не могат да бъдат медиатор в този конфликт, защото са страна в него. Той посочи, че победителят е Русия.

