      петък, 28.11.25
          Правосъдие

          Дарителска кампания събра гаранцията: Очаква се Благомир Коцев да бъде освободен още днес

          Снимка: БГНЕС
          Очаква се още днес варненският кмет Благомир Коцев да бъде освободен, след като негови привърженици успяха в рамките на часове да съберат необходимата парична гаранция от 200 хил. лв. По закон предстои издаването на бележка, с която Коцев ще получи личните си вещи – телефон, документи – и ще може да се прибере у дома.

          По думите на Манол Пейков, депутат от ПП–ДБ и организатор на дарителската кампания, средствата вече са събрани и преведени по сметката на Окръжния съд.

          Коцев не е отстранен от длъжност, което означава, че скоро се очаква да се завърне на работа.

          По време на вчерашното съдебно заседание сред основните аргументи на защитата беше тежкото заболяване на неговата съпруга, която на 10 декември трябва да замине за лечение в Германия.

          Обвиненията срещу Коцев вече са поправени и прецизирани – за престъпно сдружение с цел получаване на подкупи. Най-тежката предвидена присъда е до 6 години лишаване от свобода.

          Защитата, водена от адвокат Лулчева, настояваше за по-лека мярка – подписка или домашен арест, без да се обсъжда вариант за гаранция. Съдът обаче прие, че няма опасност Коцев да извърши ново престъпление, което бе определено като ключов мотив.

          „Изненадващ е размерът на гаранцията, но всички обвинения, че Коцев може да извърши ново престъпление, съдът опроверга – това е най-важното“,

          заяви адв. Лулчева.

          Очаква се поддръжници на Коцев да го посрещнат, след като през последните дни организираха многобройни протести в негова подкрепа.

