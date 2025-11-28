Депутатите приеха финансов договор с ЕИБ за 250 млн. евро

Народното събрание прие едновременно на първо и второ четене Законопроекта за ратифициране на Финансовия договор между България и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за проекта „България – съфинансиране по Фондовете на ЕС 2021–2027 (СПЗ)“ – част Б.

Съгласно договора ЕИБ предоставя на България структурен програмен заем от 250 млн. евро. Средствата постъпват в държавния бюджет и са предназначени за покриване на националния принос по проекти в програмите „Транспортна свързаност“, „Околна среда“, „Развитие на регионите“, „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ и „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“.

Заемът е част от кредитна линия до 1 млрд. евро, одобрена от ЕИБ в подкрепа на националното съфинансиране на проекти, изпълнявани със средства от фондовете на ЕС при споделено управление за периода 2021–2027 г., уточнява докладът на бюджетната комисия.

През 2024 г. по тази кредитна линия вече е сключен първи финансов договор за структурен програмен заем, също в размер на 250 млн. евро, който е напълно усвоен. С него е определен и общият лимит за финансиране по кредитната линия – до 1 млрд. евро.

За предходните два програмни периода ЕИБ е предоставила още два заема:

447 млн. евро (2007–2013 г.),

(2007–2013 г.), 500 млн. евро (2014–2020 г.).

С тях е осигурено националното съфинансиране на 11 377 проекта в сферите на транспорта, околната среда, регионалното развитие, иновациите и растежа.