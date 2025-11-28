Диего Иванов е новият Мистър София – Кралят на столицата, избран в най-бляскавия мъжки конкурс на България

Мистър София 2025 отново доказа защо е най-големият и най-престижен мъжки конкурс за красота у нас. Снощи, пред напълно препълнена зала и в присъствието на десетки от най-ярките български звезди, бе коронясан новият крал на столицата – 18-годишният Диего Иванов.

- Реклама -

Младият победител впечатли журито с визия, интелигентност и харизма. Организаторите са единодушни — пред него стои голямо бъдеще. Негови подгласници станаха Александър Семерджиев и Крис Гълъбов.

Конкуренцията тази година беше изключителна – десет финалисти от различни професии: спортисти, боксьори, адвокати, фармацевти, танцьори и артисти от цяла България. Всеки от тях донесе своя стил, история и обаяние на сцената на най-успешния мъжки конкурс у нас.

Публиката се наслади на три зрелищни тура – бански костюми, ежедневно облекло и официални костюми, последните от които бяха по дизайн на водещия и организатор Владислав Славов, представени от неговата най-нова колекция.

Символ на конкурса беше риалити-звездата Джулиана Гани, а сред специалните гости присъстваха Гергана Стаменова и Виктория Асенова от „Ергенът“, Георги Марков от Big Brother, както и емблематичните носители на титлата Мистър София – Асен Николов („Диви и красиви“) и Георгиос Сърбинов („Игри на волята“), отличени за цялостен принос към конкурса.

Събитието бе уважено и от най-красивите българки: Мис България Наталия Гуркова, Мис България Симона Петрова и Мис Свети Влас Гергана Василева, които добавиха още блясък и престиж към вечерта.

Вечерта беше открита от водещия Владислав Славов, който изпълни ексклузивен дует с участничката от „Ергенът“ Гергана Стаменова. Сред изпълнителите блеснаха Начо Паскал, Георги Марков, Крисия Ди и още много обичани артисти.

Мистър София 2025 се превърна в истински триумф – най-успешното издание досега. А новият носител на короната, Диего Иванов, безспорно е име, което тепърва ще покорява България.