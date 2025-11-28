Директорът на фонда за помощ на ВСУ „Върни се жив“: Украинската армия е в стратегическа криза, която може да доведе до загуба на държавността на Украйна

Стратегическа криза ескалира на фронтовата линия; Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) губят все повече позиции и няма очевидни перспективи за обръщане на тази тенденция. Така Тарас Чмут, директор на фонда за помощ на украинската армия „Върни се жив“, оцени настоящата ситуация на бойното поле в рамките на интервю за „Суспилне“.

Той казва, че военните – на всички нива, във всички родове войски, видове, ведомства и служби – оценяват развитието на събитията на фронтовата линия по един и същи начин.

Чмут смята, че в най-лошия случай тази криза може да доведе до загуба на украинската държавност. По-малко радикален сценарий е по-нататъшно руско настъпление дълбоко в Украйна.

Една от причините за системната криза е недостигът на жива сила, който възпрепятства ефективното противодействие на руската инфилтрация в тила на украинските части.

„Вече няма непрекъсната фронтова линия, каквато имаше по време на АТО и ООС“, заявява Чмут. Това означава, че в момента в зоната на бойните действия няма съседни позиции, където войниците могат да се виждат, да общуват помежду си или да си оказват огнева подкрепа.

Директорът на фондация „Върни се жив“ отбелязва, че дори при тези условия украинските войници избиват до 80% от руснаците, които проникват през бойните формирования на ВСУ. Това обаче не решава съществуващия проблем: „Някой стига дотам – един, пет, десет, след това определен брой войски се формират в тила и след това започва настъпление от двете страни на фронта“. След като проникнат в тила, руснаците могат да нарушат и логистиката на украинските части – „съответно, ние изоставяме тези позиции и се оттегляме“.

Тарас Чмут смята, че простото попълване на редиците на ВСУ няма да е достатъчно, за да се преодолее системната криза на фронта и да се изземе инициативата на бойното поле от руснаците. Необходими са също по-добра инженерна подготовка на позициите, подобряване на системата за командване и управление на войските и широко използване на най-новите военни технологии: дистанционно миниране, увеличаване на плътността и качеството на системата за наблюдение на бойното поле и ефективно използване на дронове, за да се разшири така наречената зона на поражение от условната линия на контакт към руснаците с 20-30 км.