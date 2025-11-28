Доц. д-р Йордан Величков: ДАНС не може да се занимава с „Лукойл“

„ДАНС не може да се занимава с „Лукойл“. Службата няма такива специалисти. Те са в друга област. Има специализирана институция, каквато е икономическа полиция, тя е точно за тези неща, когато става дума за сделки.

Това каза дипломатът и преподавател по международни отношения доц. д-р Йордан Величков, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Думите на доцент Величков са във връзка с промените в закона, позволяващи именно ДАНС са проверява компаниите, проявяващи интерес за закупуване на българските активи на „Лукойл“.

„Как ще занимаваш контраразузнаването с нещо, което не е свойствено за тях? ДАНС е специфична служба, по този начин тя се обезличава“, каза гостът.



Дипломатът обясни, че няма спомен преди някой да се е опитвал да овладява служби, а с днешна дата това се случвало често.