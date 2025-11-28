НА ЖИВО
          Доц. д-р Йордан Величков: ДАНС не може да се занимава с „Лукойл“

          0
          27
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Сподели
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „ДАНС не може да се занимава с „Лукойл“. Службата няма такива специалисти. Те са в друга област. Има специализирана институция, каквато е икономическа полиция, тя е точно за тези неща, когато става дума за сделки.

          Това каза дипломатът и преподавател по международни отношения доц. д-р Йордан Величков, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Думите на доцент Величков са във връзка с промените в закона, позволяващи именно ДАНС са проверява компаниите, проявяващи интерес за закупуване на българските активи на „Лукойл“.

          „Как ще занимаваш контраразузнаването с нещо, което не е свойствено за тях? ДАНС е специфична служба, по този начин тя се обезличава“, каза гостът.

          Дипломатът обясни, че няма спомен преди някой да се е опитвал да овладява служби, а с днешна дата това се случвало често.

          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

