Създаването на Националния борд по водите е ключовата стъпка за успешна координация между институциите, отговорни за управлението на водните ресурси. Това заяви Искра Михайлова, заместник-председател на ДПС и на ПГ на ДПС-Ново начало, по време на конференцията „Вода и сигурност – национални решения за критичните предизвикателства с европейска подкрепа“. Форумът бе организиран в столицата от независимия евродепутат Танер Кабилов, избран с листата на коалицията.

„След една година работа по темата вече постигнахме необходимата координация между институциите, за да се реши проблемът“, категорична бе Михайлова. Тя подчерта необходимостта от сътрудничество с научната общност за създаване на детайлна база данни за състоянието на водите и ВиК мрежата, което е пряко свързано и със сигурността на хранителната верига.

Заместник-председателят на партията Станислав Анастасов обяви, че ДПС-Ново начало разработва цялостна Водна стратегия. В нея ще бъдат интегрирани предложения от всички ресорни институции и политически партии, ангажирани с проблема. Според Анастасов „безводието няма партиен цвят“, а благодарение на усилията на формацията темата вече е част от националната сигурност.

Евродепутатът Танер Кабилов акцентира върху европейския контекст, посочвайки, че за пръв път в рамките на настоящия мандат на Европейската комисия водата е изведена като стратегически приоритет. Той отбеляза, че 2024 г. е била една от най-тежките за Европейския съюз поради климатични бедствия. „За съжаление и тази година вече виждаме подобни събития“, допълни той, визирайки 2025 г. Кабилов предупреди, че технологичният напредък в ЕС ще доведе до трикратен ръст в потреблението на вода.

На събитието присъстваха министърът на регионалното развитие Иван Иванов, екоминистърът Манол Генов, председателят на регионалната комисия в НС Николай Нанков и други експерти. Основен акцент в дискусията бе цената на водата. Министър Иванов и Николай Нанков призоваха ВиК операторите да се въздържат от поскъпване на услугите от Нова година.

„Излезе информация от последните решения на КЕВР, че от Нова година се предлага повишаване на цената на услугата на някои от ВиК операторите. Моят призив към тях и ВиК холдинга е тази опция да не се прилага“, заяви министър Иванов. Нанков допълни, че докато в Сапарева баня и Троян се искат увеличения съответно с близо 12% и 11,2%, в други градове се предвиждат намаления – в Сливен с близо 15%, в Ямбол със 17,3% и в Перник с 4,6%.

За модернизацията на сектора са необходими огромни средства. По думите на министър Иванов нуждите за подмяна и реконструкция възлизат на над 33 млрд. лв., като спешните проекти изискват над 4 млрд. лв. Той отчете, че през февруари 2025 г. са подписани административни договори на стойност 1 млрд. и 62 млн. лв. по Програма „Околна среда“ 2021 – 2027 г.

Земеделието също е силно засегнато от климатичните промени. Заместник-министърът на земеделието Иван Капитанов посочи, че сушата през 2025 г. е нанесла сериозни щети на производителите. Той анонсира възстановяването на помпена станция „Пясъчник“, която се очаква да заработи за напоителния сезон през 2028 г. и да подпомогне фермерите в Пловдив и Пазарджик.

Кметът на Белица и зам.-председател на НСОРБ Радослав Ревански изтъкна, че около 80 общини и над 300 населени места изпитват затруднения с водоснабдяването. „Днес вече виждаме много добра координация между институциите“, заяви той, като призова за превантивно управление на риска, а не само за реакция при кризи.